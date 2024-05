“Nunca me había sentido tan sola y triste”: El desconsolado descargo de Nidyan Fabregat en su primer Día de la Madre

La recordada figura de televisión Nidyan Fabregat publicó un triste mensaje a través de sus redes sociales, luego sufrir un indignante desaire por parte de sus amistades y familia. Así lo hizo saber la española, quien dio a conocer que no recibió ni un solo saludo en el Día de la Madre, su primera festividad de este tipo luego de dar a luz a su hija Mía.

PUBLICIDAD

En medio de los riesgos y temores que enfrentó la modelo al embarazarse a los 39 años, en septiembre del año 2023 nació su primera hija, a quien llamó Mía. En ese entonces la española dio a conocer que se había radicado en la ciudad de Linares, tras estar alejada de la televisión.

Recomendados:

Ahora, cuando la bebé ya tiene 8 meses, la ex rostro de TV no pudo evitar realizar un desolador descargo en su cuenta de Instagram, luego de que ningún miembro de su familia, ni de sus amigos, le dedicara algún mensaje por el Día de la Madre.

“Nunca me he sentido tan sola y triste. Ni un solo mensaje de Feliz Día de la Mamá. Se me rompe el alma”, partió declarando Fabregat en sus redes sociales.

Incluso dio a conocer que todavía nadie de sus cercanos conoce a la bebé. “Mía ya tiene 8 meses y nadie de mis amigos, familia, la conoce. Nadie. ¿Dónde están todos? ¿O es por qué ya no estoy en la tv? ¿Por qué ya no estoy en Santiago?”, expuso la modelo, quien hace algún tiempo se encuentra sin proyectos en la televisión.

Finalmente, se disculpó por su ausencia, asegurando que estaba dedicada a su hija. “A lo mejor no he estado presente y les pido perdón”, declaró, añadiendo que “soy mamá soltera y es muy difícil para mí”.