“Qué horror”, Camilo presume cuál es su versión favorita de Evaluna pero se llena de críticas por este motivo

Camilo y Evaluna son una de las parejas más famosas y estables del mundo del espectáculo que han formado una hermosa familia con su hija Índigo y el bebé que está por llegar Amaranto.

A través de las redes, los famosos cantantes se expresan constantemente su amor, y Camilo especialmente ha dejado claro que Evaluna es la mujer de su vida y siempre la llena de halagos y detalles.

Para festejar este día de las madres, el cantante colombiano compartió una adorable foto de la hija de Ricardo Montaner, pero le llovieron las críticas por una razón.

Camilo compartió una foto de Evaluna en la que deja ver cuál es la versión favorita de ella y es por supuesto la de embarazada.

“De todas las versiones de mi Evaluna que he visto, mi Evaluna barrigona de amor es una de mis preferidas. No me deja tocarle el ombligo porque le da impresión y me regaña cuando lo hago. Feliz día de las madres pulga! Eres mi regalo del creador. Te amo”, escribió el cantante dejando ver a Evaluna mientras presumía su barriguita de embarazo en una sexy pijama de encaje rosada.

Aunque la joven se veía hermosa, comenzaron a criticar a Camilo por el desorden que se veía en la imagen, pues la joven aparece en su clóset, y existe ropa tirada en el suelo.

“Y era necesario la foto con todo eso en el piso 😮😂🙄”, “Muy bonito el gesto de Camilo pero q pereza tener que ver los calzones de Evaluna en el piso”, “Que triste como romantizan el desorden, el caos el cochinero …. !!!🤮”, “Lo más importante de la foto el desorden, que pereza...🥱”, y “que horror, el dinero no hace la clase definitivamente”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Camilo y Evaluna Los cantantes recibieron críticas por el desorden que había en la foto (@camilo /Instagram)

Sin embargo, hubo quien salió a defenderlos y aseguraron que era una foto real, normal, y todos en algún momento hemos tenido nuestra casa y clóset así y hasta los aplaudieron.

No es la primera vez que los critican por cualquier detalle, pero ellos prefieren ignorar las críticas y ataques y amarse sin importar nada.