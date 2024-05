¿Team Rai o Pangal?: El conflicto que dividió a los televidentes de ¿Ganar o servir?

Para algunos Raimundo Cerda es un “cristalito”, para otros un héroe por hacerle frente a Pangal Andrade, quien a criterio de algunos televidentes, se comporta como “patrón de fundo” en el reality de Canal 13 ¿Ganar o servir?.

Todo partió cuando Pangal le lanzó una broma a Rai, burlándose que le quedaban un par de días al interior del encierro en Perú, puesto que al ser nominado, Claudio “Verdugo” Valdivia lo iba a eliminar. Esto molestó al exintegrante de Gran Hermano, quien lo encaró por molestarlo, sin conocerlo.

“No me gusta que me pasen a llevar ni que me falten el respeto. Tenís 40 años y andai h… Esta mala onda de llegar diciendo que el verdugo, que me quedan dos días…”, se quejó.

“Nadie te está faltando el respeto, no te vengai a hacer el choro. No seai tonto. ¡Qué cabro chico!”, le contestó un frustrado Pangal.

Posteriormente, en el patio, Pangal, Claudio y Austin comentaron lo sucedido con Raimundo. “Quiere pantalla, hacerse el lindo. No entiende el humor”, sostuvo el novio de Melina Noto. “Se sintió intimidado por ir a duelo”, opinó Claudio.

Pero, el round tuvo una segunda parte, antes de la reconciliación.

Cuando Pangal regresó a la mesa, le preguntó a Raimundo si se calienta rápido lo que generó una nueva discusión.

“Hay límites. No me conocís a mí, nunca me has visto en tu vida. No me gusta esa actitud. ¿Es difícil de entender?”, le dijo Rai, lo que molestó al ganador de “Año 0″.

“No hables chorito conmigo, habla bien. Eres súper altanero”, le reclamó el deportista del Cajón del Maipo.

Finalmente, Andrade reconoció que estuvo mal en molestar al recién llegado y le pidió disculpas.

“No me conoces todavía y si te hice sentir mal, lo siento. Debí esperar más antes de hacerte bromas. Mi humor es así, y lo que no quiero es que te sientas apartado”, le manifestó generándose una momentánea reconciliación.

Televidentes divididos por conflicto

“Pangal empezó a agarrar pal webeo a Rai. Le gusta a él nomas y después cuando se la devuelven se pica porque Pangal se cree amo y señor de cualquier wea. En esta estoy con Raimundo. La buena onda es solo cuando el webea”, “Ay Rai de mierda q cristalito!! Siempre de víctima,igual en el otro reality dabas vuelta la tortilla para dejar mal a tu contrincante ( Cony) nadie te puede decir nada!! 100% con Pangal!!#GanaroServir”.

De igual forma, la mayoría apoyó a Raimundo, al considerar que Pangal le tiene “celos” al joven deportista.