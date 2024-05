“Ya hay onda”: Austin viviría romance ‘secreto’ con una compañera de ‘Ganar o Servir’ que no es Gala

Desde su ingreso al reality show Ganar o Servir, Austin Palao ha captado la atención como uno de los participantes más destacados. Sin embargo, los rumores indican que el peruano ya habría iniciado un romance “secreto” con una de sus compañeras de encierro.

Aunque inicialmente se especulaba que Palao podría estar interesado en Gala Caldirola debido a su historia previa fuera del programa, nuevas informaciones sugieren que Fran Maira habría tomado la delantera en el corazón del participante.

En el último capítulo del programa, la ex concursante de Gran Hermano confesó a Oriana Marzoli que ya ha tenido sus primeros acercamientos románticos con Austin. “Ya hay onda, pero tomamos la decisión de que sea en secreto. Pasó hace poco, pero no le puedes decir a nadie. No se te puede salir todavía porque me cagarías la estrategia”, reveló Francisca a su amiga.

“Caché que la Gala quiere con Rai”

Esta revelación tuvo lugar durante una conversación secreta en el baño entre Fran y Oriana, donde también se mencionó la posible formación de otra pareja en el programa.

“Ya caché que la Gala quiere con Rai, pero está bien. Mano a mano, porque así yo me quedo con el de ella y ella se queda con... Ah, nah, si el Rai no sé si quiere conmigo, no creo, pero Gala está ahí con él. Se nota”, agregó Maira, según consigna Página 7.

Estas confesiones han generado especulaciones entre los seguidores del programa sobre los posibles romances que se están gestando en Ganar o Servir, añadiendo un nuevo nivel de intriga y emoción al concurso.

De todas maneras, en las mismas redes sociales, los seguidores parecen estar contentos de que Rai se haya alejado de Fran Maira, ya que ambos ya se conocían y ya habían tenido una historia en la cual no muchos creen. Por lo mismo estaríamos frente a un escenario totalmente nuevo en Ganar o servir.