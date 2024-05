Canción de Kendrick Lamar donde insulta a Drake debutó como número 1 en la lista Billboard

La intensa rivalidad entre Kendrick Lamar y Drake ha alcanzado nuevas alturas en la última lista de canciones Billboard Hot 100, con Lamar reclamando la posición número 1 con su canción “Not Like Us”. Este éxito marca el cuarto número 1 de Lamar en el Hot 100 y aumenta su cuenta total de éxitos en el top 10 a 15.

Por otro lado, Drake debuta en el No. 7 con su canción “Family Matters”. La batalla entre estos dos titanes del rap ha sido una saga en desarrollo desde hace más de una década, pero recientemente se intensificó con el lanzamiento de “Like That” de Lamar, donde se insinúan ataques hacia Drake y J. Cole.

Desde entonces, la disputa ha involucrado a una serie de luminarias del hip-hop, con artistas como Rick Ross, The Weeknd y Ye participando ya sea como objetivos o lanzando sus propias críticas. En “Not Like Us”, Kendrick Lamar continúa con su estilo directo y mordaz, incluyendo líneas que parecen dirigirse directamente a Drake.

Las letras provocativas incluyen referencias a la familia, el estilo de vida y hasta la ubicación de la residencia de Drake en Toronto. El éxito de “Not Like Us” se ve respaldado por impresionantes números en streaming, radio y ventas en los Estados Unidos.

La canción debutó en el No. 1 con 70.9 millones de streams oficiales, 5 millones de impresiones de audiencia en la radio y 15,000 unidades vendidas en la semana que terminó el 9 de mayo. Además, Kendrick Lamar domina aún más el Top 10 con otros dos temas: “Euphoria” y su colaboración en “Like That”.

Por su parte, Drake responde con su canción “Family Matters”, debutando en el No. 7. Sin embargo, la atención está ahora en cómo responderá el rapero canadiense ante el éxito de Lamar en la lista Billboard. Mientras tanto, fuera del drama entre estos dos artistas, otros nombres destacados continúan manteniendo su posición en el Hot 100.

Tommy Richman con “Million Dollar Baby” en el No. 2 y Taylor Swift con “Fortnight” en el No. 4 completan el top 10. La batalla entre Kendrick Lamar y Drake ha llevado al rap a dominar la escena musical una vez más, con “Not Like Us” dejando a los fanáticos ansiosos por ver qué sucederá a continuación.