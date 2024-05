Christian Nodal revela cómo fue el proceso de borrarse los tatuajes: “hacen llagas muy dolorosas”

Christian Nodal se encuentra disfrutando de uno de los mejores momentos de su vida, pues vive al máximo su paternidad, junto con su actual pareja, la cantante Cazzu, y entre los cambios que decidió hacer fue quitarse los tatuajes de su rostro, pues quería que su hija lo conociera tal como es.

Ahora, el artista sorprendió al revelar que este proceso resultó más complicado de lo que se imaginaba, y aquí te compartimos cuáles fueron las confesiones del intérprete de ‘Adiós amor’.

¿Qué dijo Christian Nodal sobre sus tatuajes?

En una entrevista para el programa ‘Noche De Luz’, el artista compartió cómo ha sido el proceso para retirar sus tatuajes.

El cantante compartió su experiencia sobre el proceso de eliminación de sus tatuajes, describiendo las sesiones como extremadamente dolorosas. Además, admitió que a menudo olvida aplicar las cremas recomendadas para una mejor cicatrización en su piel después de las sesiones.

“Sí, duele mucho. Yo no soy tan disciplinado con esas cosas de cremitas, tiene mucho que ver todo eso. Se supone que es una sesión cada dos a tres meses. Yo ya tengo tres sesiones”, expresó el cantante.

Contrario a lo que muchos podrían suponer, el proceso sí ha sido doloroso para Nodal. Según explicó, durante las sesiones básicamente le queman el rostro.

“Pero hacen unas llagas muy dolorosas. En la piel se hacen como unas bolas… bolsitas como de aguas, como si te quemaras básicamente. Yo uso sombreros -y- el sudor, las luces del escenario… no tengo tiempo para la sanación, me entiendes. Ahí con el tiempo se me han ido borrando un poquito más. Yo lo hice por rebeldía, porque en su momento me encantaban los tatuajes”, agregó.

¿Se arrepiente de los tatuajes?

El artista reveló que decidió hacerse los tatuajes en el rostro cuando era más joven, como un símbolo de la rebeldía que él quería manifestar; además de que desde siempre le gustaron.

“Yo quería no gustarle a la gente, más que por mi música”, contó Nodal.