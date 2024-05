El cruel apodo que le pusieron las participantes de “¿Ganar o Servir?” a Oriana Marzoli

En el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?” se dio a conocer el apodo que se ganó Oriana Marzoli de parte de sus compañeras, esto tras varios conflictos dentro de la casa.

Cabe recordar que durante la última transmisión mostraron varios conflictos entre las mujeres de la casa. El primero fue cuando Pangal le dio las instrucciones al grupo sobre las labores que realizarían durante la mañana y cómo servirían a sus señores, a lo que Mariela le respondió “yo no voy a atender a esa mujer, yo no le voy a hacer nada aunque me lo venga a decir el Papa”, en referencia a Camila Recabarren.

“Oye, te estai pasando cuatro pueblos”, le contestó la expareja de Kel Calderón.

Frente a esto, el ganador de “Año 0″ le comentó al grupo: “Lo único que pido a los Señores es que traten con respeto a mi equipo”, a lo que Camila respondió “lo mismo pedimos nosotros”. Sin embargo, los problemas entre las mujeres de ambos grupos continuaron.

Oriana v/s Faloon

Acto seguido, Faloon Larraguibel le lanzó almohadas y cojines a Oriana mientras se encontraba realizando las tareas del hogar.

La española estaba dejando sobre su cama estos accesorios mientras hacía la cama de al lado. Minutos después, Camila le comentó a Marzoli que su grupo dice que ella no trabaja, provocando una fuerte discusión. En tanto, Mateucci comentó afuera “están todas re locas”.

Sentadas sobre el pasto, Oriana conversó con Fran y le manifestó que “estas ordinarias me molestan y es que ahora los odio a todos… Estoy mega haters”.

El nuevo apodo de Oriana

Acto seguido, antes de que se llevara a cabo la competencia individual femenina, Blue Mary comentó “mis amigas aquí son Faloon y Camila… Con Gala también me llevo muy bien y tenemos una relación hermosa. Tampoco tengo ningún problema con Fran, con Mariela sí y con Annabelle también”.

Ante tales declaraciones, Karla Constant le preguntó quién es Annabelle, y la locutora aclaró “la primera chica que está por allá”, refiriéndose a Oriana, quien estaba en la esquina del grupo.

Finalmente, Daniela Colett dio su opinión sobre las peleas que se han dado dentro de la casa, esto puesto que fue la última en entrar al encierro.

“Soy mamá de tres niños, entonces estoy acostumbrada a gritos y peleas todo el tiempo y estoy acostumbrada a estar separándolos y cuando veo peleas quiero que se acaben”, sostuvo la brasileña.