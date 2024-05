“Karma instantáneo” y “Guerrera”: caída Camila Recabarren provocó diversas reacciones en las redes sociales

Durante el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?” se llevó a la competencia individual de mujeres, en donde Camila Recabarren protagonizó una fuerte caída.

En la prueba consistió en que las participantes debían cruzar una malla, pasar una estructura de metal, recolectar unas “monedas” y luego pararse en una plataforma para depositarlas en un gancho, utilizando sus habilidades como el equilibrio, la rapidez y la fuerza fueron destrezas necesarias para obtener el primer lugar.

Antes de que comenzara la competencia, la exMiss Chile manifestó: “Vengo a competir, enfocada en eso porque me gusta la competencia, así es que me vengo a desafiar y a demostrar en la cancha quiénes son las fuertes”. Sin embargo, no tuvo el final que esperaba y terminó en el suelo.

Camila iba en la última ronda de la prueba, a solo unos segundos de poner el último medallón en su lugar y llevarse el esperado segundo lugar, cuando de repente resbaló y aterrizó con su espalda en una estructura de madera que se encontraba en el suelo.

El hecho despertó la alerta de las demás participantes y del equipo de Canal 13, quienes tuvieron que salir en su auxilio para asegurarse de que no fue nada grave.

A pesar del golpe, Recabarren decidió terminar la prueba y colocó todas las monedas en el gancho.

Las reacciones

Esta situación abrió un intenso debate en las redes sociales, esto luego de que Francisca Maira asegurara que el accidente fue a causa de un karma tras las intensas peleas que ha tenido dentro del encierro.

Algunos de los cibernautas estuvieron de acuerdo con esas palabras: “Es re fuerte la caída de Camila, hay que reconocer, pero también si crees en las energía no puedes cargarte de odio y estilar minutos antes de la competencia... sino para esto”; “La Recabarren se saco la chucha jajaja”.

Mientras tanto, otros usuarios destacaron lo fuerte que fue Recabarren puesto que siguió y no hizo ningún escándalo por el hecho: “Pueden decir la hueá que quieran de la Camila, pero la hueona, cualquier aguante. Yo estaría en una silla de ruedas”; Camila casi ni se quejó de la caída, de verdad que es una guerrera”; “No soporto a la Camila, pero no es bonito para nadie una caída así”.

Reacción caída de Camila Recabarren en "¿Ganar o Servir?"

