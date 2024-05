“Llegó el momento”: Pamela Díaz se internó en clínica para hacerse “retoques” en dos zonas

Entrena en el gimnasio y tiene un cuerpo de atleta. Pero, así y todo, para Pamela Díaz su mantra, al parecer, es ‘para ser bella hay que ver estrellas’. Así lo contó en sus redes sociales, revelando las intervenciones quirúrgicas que se realizará en una clínica del sector oriente de la capital, para enchular su ya envidiable figura.

En sus historias de Instagram fue contando parte de su aventura antes de internarse, con camas y petacas.

“Pipul, llegó el momento. Me voy a hacer unos retoques. Hace mucho tiempo que quería esto y ahora encontré al doctor apropiado, así que me voy a hacer un retoque en mi popis. Ahí le voy a mostrar el resultado”, reveló.

Pamela Díaz se somete a dos procedimientos estéticos

Según explicó, se realizará dos intervenciones. Una para levantar sus glúteos y otro en su cara, pero de manera sutil “sin exagerar”, aseguró.

La segunda historia fue grabada desde la misma habitación de clínica, con bonita vista hacia un cerro, y ya instalada sobre la camilla, vistiendo la tradicional bata que usan los pacientes cuando se internan.

“Me voy a hacer una intervención, que no les voy a decir dónde todavía, porque les quiero mostrar el resultado. Vino mi madre, la Verito (su manager) y mi papá. Me voy a hacer algo en la cara un poquito y en mi traste. Quiero levantármelo, pero tranqui. No va a ser exagerado”, contó La Fiera.

Mensaje de Trini Neira

Por motivo del Día de la Madre, su hija Trini Neira le dedicó unas tiernas palabras de profunda admiración hacia su progenitora.

“Feliz Día de la madre a la más fuerte, valiente y luchadora. Gracias por ser una inspiración, te amo mamá”.

La hija de la rostro de TV adjuntó unas fotografías recientes con su progenitora, en donde se les ve compartiendo en el concierto de Karol G y otros eventos públicos.