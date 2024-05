¿No fue importante?: Gala Caldirola mandó a la B relación que tuvo con Mauricio Pinilla

Una confesión que para muchos puede generar cierta incredulidad fue la que realizó Gala Caldirola en el reality ¿Ganar o servir?, puesto que fue sobre el breve, pero intenso romance que tuvo con Mauricio Pinilla, tras la separación del exfutbolista con su esposa Gissella Gallardo.

Y, si bien, todos creían, que para ella había sido un amor importante, debido a la intensidad que mostraron en redes sociales cuando confesaron su amor a los cuatro vientos, al parecer, fue más pasional que emocional.

Así lo reveló a sus compañeros de encierro en Perú, durante una dinámica grupal que se vio en el adelanto del próximo capítulo, cuando el animador Sergio Lagos le mostró una foto de ella, besándose románticamente con el exdelantero de Universidad de Chile.

“Después de tres años está claro que yo trato de rehacer mi vida, igual que él. Fue una relación de verdad, no fue tan importante, quizás, emocionalmente”, alcanzó a decir, mientras Pangal se ve explicándole a Austin, sobre el matrimonio de Gala con Mauricio Isla y la hija que tuvieron.

Tras ello, Gala le explica al cantante peruano cómo fue para ella su matrimonio con el padre de su hija.

“Lo quiero mucho. Es que tuvimos una relación perfecta... Por algo me casé con él, pero me quedo con eso. Es muy complicado que vuelva a encontrar a alguien que me trate igual que él”, recordó.

Raimundo y Gala coquetearon en ¿Ganar o servir?

Además, momentos antes Gala conversa con el exGran Hermano, Raimundo Cerda, quien le confesó que le gusta su manera de ser,

“Me gusta tu onda, que erís piola. Tranquila”, le dijo, recibiendo de vuelta una sonrisa y coqueta mirada.

“Me gusta tu sinceridad...te encuentro lindo. Me gusta que eres decidido”, agregó Gala, reconociendo que no le “incomoda” que se conozcan más.