“No sabíamos que representaba un riesgo”: Belén Soto contó los motivos de su separación con Branco Bacovich

A casi cuatro meses de confirmar su separación, Belén Soto reveló cuáles fueron los motivos que la llevaron a poner fin relación matrimonial, luego de siete años de romance y uno de casada con Branco Bacovich.

En entrevista con Agricultura TV, la actriz e influencer confesó que los proyectos de cada uno los llevó a tomar caminos diferentes.

“Influyó, quizás porque Branko no deseaba tanto salir del país, y para mí, eso era lo que más me motivaba. No me gusta quedarme siempre en mi zona de confort”, explicó.

Si bien, reconoció que ambos se conocían perfectamente con sus respectivos estilos de vida, ella prefirió explorar nuevos rumbos.

“Quiero a Branko tal como es. A él le gusta su zona de confort y yo, al contrario, disfruto de la vida nómada, desafiándome y buscando la incomodidad. No sabíamos que esto representaba un riesgo, lo descubrimos en su momento, pero Branko y yo estamos bien”, sentenció.

Confirmación del quiebre

Fue el 30 de enero del 2024 cuando Belén confirmó los rumores de separación, confesando que “luego de 7 maravillosos años con Branko, nuestra relación terminó por temas personales. Nos seguimos queriendo y nos respetamos profundamente”, escribió de entrada en la red asegurando que “no hay terceras personas involucradas” en el quiebre.

Belén Soto y Branko contrajeron matrimonio en noviembre del 2022 en una espectacular ceremonia chamánica y fiesta a orillas del mar, en la paradisiaca playa de Tulum, en México.

La actriz lució un vestido de novia blanca con cola y su enamorado un traje color crema, chaleco, humita y zapatos café, sin calcetines.

Dentro de los famoso invitados, se encontraba Mane Swett y KarenBejarano, quien compartió registros en sus historias de Instagram, donde se vio a los enamorados caminando hacia el altar y fueron recibidos por unos nativos de la península de Yucatán que les dieron la bendición con humo sagrado.

Luego, compartió el momento de la cena, todos los invitados sentados en las respectivas mesas, tomando tequila.