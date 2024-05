“Sé lo que sucede adentro”: Egas se reencontró con hijo tras 41 días y confesó por qué cambió de rol en ¿Ganar o servir?

Tras 41 días sin ver a su hijo Noah, Gonzalo Egas reveló cómo fue el emocionante reencuentro con el adolescente de 13 años, luego de ingreso al reality de Canal 13 ¿Ganar o servir? donde finalmente se supo que su participación era de líder de los sirvientes y no como uno más del grupo.

En entrevista con el medio LUN relató los primeros días sin su retoño, cuando le contó que se iría a grabar a Perú y la reacción que tuvo el joven al saber que desde el 31 de marzo, su padre estaría al otro lado de la frontera, trabajando en el reality.

“Fue una conversación fácil de entablar pero a ratos hubo un poquito de sentimentalismo. Él me decía que me iba a extrañar y entiende perfecto que Lima está al lado. No pasó más allá de decir ‘pucha, qué lata, te voy a echar de menos’. Los dos somos muy de piel, yo le digo que lo amo, lo admiro, y en las semanas previas a mi partida el cariño se exacerbó. Fue linda la aceptación de parte de Noah porque le gustó el rol que tengo y él irá a visitarme”, contó el deportista.

Gonzalo Egas se reencontró con Noah

Y fue gracias a su rol en ¿Ganar o servir? que pudo salir del encierro para viajar a Chile por el fin de semana, donde aprovechó para grabar en su programa de artes marciales mixtas y, por supuesto, compartir junto a Noah, a quien adoptó como hijo tras su relación con la española Wilma González.

Si bien, se trató de un viaje express, disfrutaron una parrillada y al otro día asistieron a un cumpleaños familiar, para luego el domingo retornar a Perú.

Respecto a por qué no ingresó a participar, confesó que “no estoy dispuesto a estar tres o cuatro meses encerrado sin ver a mi gente y, además, conozco estos programas, sé lo que sucede adentro, y no tengo ganas de un desgaste emocional tan grande”, sentenció.