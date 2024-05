Chileno afortunado se llevó para la casa uno de los 26 autos Tesla que sorteó MrBeast

Un ingeniero constructor de Temuco, identificado como Marcelo Curamil, fue uno de los afortunados ganadores de un Tesla Model 3, cortesía del famoso youtuber estadounidense MrBeast, cuyo nombre es Jimmy Donaldson. El sorteo se realizó este jueves como parte de las celebraciones del 26 cumpleaños de MrBeast, quien decidió regalar 26 vehículos de lujo a sus seguidores de todo el mundo.

La noticia fue anunciada por el propio MrBeast en sus redes sociales, donde anunció hace una semana: “¡Es mi 26 cumpleaños, así que estoy regalando 26 Teslas a mis seguidores! ¡Dale a me gusta y comenta esta publicación etiquetando a 2 amigos para entrar! ¡Asegúrate de que estás SIGUIENDO para que pueda enviarte un mensaje privado si ganas un Tesla! Los ganadores serán anunciados en 7 días, comparte esto en tu historia y ayuda a tus amigos a ganar un Tesla”.

La participación fue masiva, con miles de seguidores de todas partes del mundo sumándose al concurso. Entre los premios se encuentran una camioneta Cybertruck, y 25 modelos Tesla Model 3. Simultáneamente, el creador de contenido ofreció un premio en efectivo de 120 mil dólares en el caso de la Cybertruck y 39 mil dólares para el Model 3.

Marcelo Curamil, visiblemente emocionado, compartió su reacción a través de su cuenta de Instagram, donde publicó varias historias expresando su incredulidad y alegría. “Conch.... no puedo creer lo que está pasando en este momento. Me acabo de enterar que me gané el Tesla de MrBeast. Congratulations for me. I win the Tesla by Mr Beast”, escribió.

Como era de esperar, la noticia ya se ha viralizado en Chile, y diversos usuarios de las redes sociales acudieron a las redes sociales del afortunado para felicitarlo por el lujoso premio que se llevó para la casa.

MrBeast es conocido por sus generosos regalos y sorteos masivos, habiendo realizado anteriormente acciones similares donde ha regalado desde grandes sumas de dinero hasta casas y autos. Sus gestos altruistas y entretenidos desafíos lo han convertido en una de las figuras más seguidas y queridas en la plataforma de YouTube.