Chris Hemsworth expresó su decepción con Martin Scorsese por sus críticas a Marvel: “Se sintió duro y me molesta”

El actor australiano, Chris Hemsworth, ha defendido las películas de Marvel Studios tras recibir críticas de destacados directores como Martin Scorsese y Francis Ford Coppola.

Hemsworth expresó su descontento y decepción ante estas opiniones negativas, especialmente viniendo de figuras emblemáticas del cine.

Chris compartió su frustración por las críticas dirigidas al espacio de los superhéroes y consideró como un rollo de ojos estas opiniones. Así mismo lo dijo en una entrevista con The Times:

“Me pareció duro, y me molesta, sobre todo por parte de los héroes. Para mí, la gente que ataca el mundo de los superhéroes me hace reír”

Y añadió: “Esos tipos también tuvieron películas que no funcionaron, todas las hemos tenido. Cuando hablaron de lo que estaba mal con los superhéroes, pensé, guay, díselo a los miles de millones que las ven. ¿Estaban todos equivocados?”.

Debate sobre el significado del “cine”

El debate sobre si las películas de Marvel pueden considerarse “cine” ha sido objeto de controversia desde que Scorsese expresó su opinión en un artículo en 2019 donde dijo:

“Existe el entretenimiento audiovisual mundial y existe el cine. Todavía se solapan de vez en cuando, pero cada vez es menos frecuente. Y me temo que el dominio financiero de uno se está utilizando para marginar e incluso menospreciar la existencia del otro’'

“Para cualquiera que sueñe con hacer cine o que esté empezando, la situación en este momento es brutal e inhóspita para el arte. Y el simple hecho de escribir estas palabras me llena de una terrible tristeza”.

A su par, Chris hizo referencia a esta opinión del aclamado director y resaltó:

“Cuando Martin Scorsese dice que las películas de Marvel no son cine, tiene razón, porque esperamos aprender algo del cine, esperamos obtener algo, alguna iluminación, algún conocimiento, alguna inspiración. No sé si alguien saca algo de ver la misma película una y otra vez. Martin fue amable al decir que no es cine. No dijo que fuera despreciable, que es lo que yo digo”.

Futuro de Chris Hemsworth

A pesar de las críticas y las posibles limitaciones que los roles de superhéroes pueden imponer, el actor no descarta la posibilidad de regresar a interpretar a Thor en el futuro.

Reconoce que existe una especie de “maldición de los superhéroes” en cuanto a las oportunidades de los actores, pero se muestra emocionado por su próximo papel en la película “Furiosa”, donde espera enfrentar nuevos desafíos y experimentar un cambio creativo.