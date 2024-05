Encontró calzones en la almohada: Oriana Marzoli reveló cómo se enteró de la infidelidad de su expareja

Durante el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, Oriana Marzoli reveló cómo se enteró de la infidelidad de su expareja.

La confesión se dio en una dinámica dirigida por Sergio Lagos y Karla Constant, en donde le mostraban a los participantes fotografías con personas que han marcado su vida.

En el caso de la española, se refirieron a sus expareja. El primero que apareció en la gran pantalla fue Tony Spina, el exchico reality con el estuvo varios años y con el cual se hizo conocida acá en Chile.

Según el relato de Marzoli, con el rubio tuvo una buena relación de pareja y posteriormente una gran amistad. Sin embargo, perdieron el contacto puesto que la actual novia no permite que sean amigos.

Acto seguido, le preguntaron a Oriana acerca de Eugenio Gallego, el millonario con quien estuvo por casi cuatro años, la española lo definió como “el chico que más me ha gustado en toda mi vida”.

“Me enamoré hasta las trancas, me hice cirugía por él. Terminamos porque era un cerdo, le gustaba mucho la fiesta, la cabeza se le iba y había muchas mujeres de por medio. Una vez hizo una pool party sin invitarme, esa noche duermo en su cama, a la mañana siguiente cuando levanto la almohada donde dormí encontré unas bragas”, recordó, agregando que en ese momento se quedó “paralizada” y no actuó como normalmente.

La excusa

De hecho, Marzoli aseguró que le creyó una absurda excusa, que ahora se da cuenta de lo ingenua que fue. “Me dijo que las habían puesto sus amigos para hacerme una broma a mí, y estaba tan enamorada de él que le creí esa gilipollez”, confesó sobre su ex, demostrando que se molestó con ella misma por permitir que esta situación ocurriera.

Finalmente, la producción del reality de Canal 13 le mostró unas imágenes de su último ex, Daniel del Moro, pero Oriana no quiso hablar de él, y sólo confirmó que es “el innombrable”.