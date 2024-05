“Estuvo de pareja con una mujer con la que yo compartí camarín”: Gala Caldirola reveló detalles desconocidos de su quiebre con Mauricio Isla

Durante el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, Gala Caldirola reveló detalles desconocidos de su vida amorosa, esto incluye su matrimonio con Mauricio Isla y también su breve romance con Mauricio Pinilla.

Todo comenzó en una actividad liderada por Sergio Lagos y Karla Constant, en donde realizaron un repaso sobre la vida personal de cada participante.

Cuando llegó el turno de Gala le mostraron una foto de la boda con el exfutbolista, a lo que la española comentó: “Es el recuerdo más lindo que tengo, la historia de amor más bonita que he tenido. Nunca tuvimos nada negativo. Él me pidió matrimonio, y sigo pensando que siempre va a ser el gran amor de mi vida”, sostuvo sobre su exesposo, y se refirió a las críticas al físico del padre de su hija.

“Yo no considero que él sea una persona no linda, lo encuentro hermoso. Ahora está más guapo que nunca. Tiene un físico hermoso, me encantan sus facciones, lo encuentro súper sexy. Yo nunca había estado con un chileno, me parecía una belleza muy distinta a la que yo conocía. Siempre cuestionan que cuando una persona tiene plata se le ama por lo que tiene. Pero él tiene un corazón hermoso, es una maravillosa persona”, aseguró.

Por su parte, Luis Mateucci preguntó, burlescamente: “¿Están hablando de Beckham?”.

Su segundo romance

Posteriormente, le mostraron una foto con Mauricio Pinilla, con la cual dieron a conocer su relación: “Traté de rehacer mi vida tres años después, tal como lo hizo él. Fue una relación de verdad, aunque no fuera tan importante emocionalmente. Fue un partner, un compañero. Pero las relaciones no fluyen igual cuando hay críticas y juicios, a veces es mejor soltar por paz mental”, explicó sobre su relación con el exseleccionado nacional.

Algunos de sus compañeros reaccionaron a este romance, entre ellos Pangal Andrade y Coca Mendoza, quienes le estaban explicando a Austin Palao la supuesta falta de lealtad que hubo entre ambos futbolista por tener un romance con la ex.

Consultado por los conductores al respecto, el exjugador de Colo Colo opinó que “los códigos en el fútbol se tienen que respetar”.

Estas palabras molestaron a Gala, quien respondió enfadada a esta frase: “Uno no elige profesiones, el corazón manda. Mi exmarido después de estar conmigo estuvo de pareja con una mujer con la que yo compartí camarín, con una compañera de trabajo, y no pasó nada porque yo lo quiero y lo respeto por encima de cualquier cosa”, dio a conocer, y se llevó un aplauso de sus compañeros.