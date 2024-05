Fran Maira habla de su personalidad dentro de “¿Ganar o Servir?” y de su amistad con Oriana Marzoli: “Podría traspasar las puertas del encierro”

Simplemente inseparables son por estos días Fran Maira y Oriana Marzoli al interior del reality show de Canal 13, “¿Ganar o Servir?”, y es que desde que se conocieron, de inmediato hicieron “match” y se han convertido en amigas muy cercanas dentro del espacio.

Al menos así se ha visto en pantalla y así lo siente Fran Maira, quien reveló a Publimetro.cl que desde que supo que la venezolana-española estaría también en el reality show, supo que la relación con ella sería sin puntos medios.

“Yo siempre pensé que con Oriana mi relación iba a ser de amor o de odio, sin punto medio. Conecté con ella porque tenemos los mismos gustos, desde el primer día nos vimos y nos cagamos de la risa”, dijo la exoveja de Gran Hermano sobre el momento en que conoció a Marzoli ya en el encierro.

A esto añadió que “somos muy diferentes, pero muy parecidas a la vez, y creo que esta amistad es de las que podría traspasar las puertas del encierro”, aseguró.

La personalidad de Fran Maira

En tanto, al momento de definir su personalidad y la manera en la que se ha desempeñado al interior del reality show de Canal 13, Fran Maira reconoció que le ha costado conectar un poco con sus compañeros porque no se ha sentido con tanta confianza como ocurrió en Gran Hermano.

“Creo que lo que más destaco de mi forma de ser es mi humor. Soy una persona muy entretenida, me encanta hacer sonidos raros, tirar la talla, hacer reír a la gente. Aquí adentro se me ha hecho más difícil, porque cuando es gente con la que me siento con menos confianza, me cuesta tirar tallas”, señaló Fran Maira.

Sin embargo, puntualizó que pese a todo, “tengo algunas personas con las que he podido sacar ese lado. Mis tres lados: el humor, el conflicto y el romance, creo que los he destacado en este reality”.