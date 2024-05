“Me devolvió un poco la esperanza en el amor”: Mariela Sotomayor confesó que tuvo una relación con un amigo de su expareja

Durante el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, Mariela Sotomayor se emocionó al comentar detalles de su quiebre matrimonial y al hablar de su última pareja, quien era amigo de su exesposo.

El momento se dio en medio de una dinámica liderada por Karla Constant y Sergio Lagos, quienes reunieron a los participantes para hacer un repaso de la vida de cada uno a través de diversas imágenes, En el caso de la expanelista de farándula le mostraron una fotografía de su exmarido.

“Nos separamos un poquito antes de que comenzara la pandemia, como en febrero y luego en abril, antes de que cerraran las comunas, conversamos y le dije que no podía estar sola con los dos niños”. Él viajó y entre los momentos solos, se reconciliaron.

“Me da mucha pena, yo estaba muy enamorada cuando me casé. Fue algo a lo que le puse mucho empeño. Cada vez que volvíamos y terminábamos era más doloroso (...) Había mucha ilusión de que las cosas resultaran, pero se destruyó nuestra familia con muchas cosas tristes detrás”, explicó de entrada la periodista, quien inmediatamente rompió en llanto puesto que ella intentó recuperar la relación, pero no obtuvo resultados positivos.

Su nueva relación

Acto seguido, los animadores del programa le consultaron sobre la nueva relación, la cual inició durante el 2023, y Mariela reveló que su nuevo amor era amigo de su exesposo.

“Era muy cercano a nosotros como pareja, siempre encontré mucho apoyo en él (...) Y pasó a ser tan importante en mi vida que terminé teniendo una relación con él”, declaró, sorprendiendo a sus compañeros.

Gala Caldirola empatizó con la situación y realizó un análisis sobre la postura de Mariela: “También hay que entender que si tomó la decisión y se metió en eso es porque realmente le movió mucho el piso. Tampoco se puede crucificar a una persona por tener corazón y sentimientos”, afirmó la española a Coca Mendoza.

“Él me devolvió un poco la esperanza que tenía en el amor”, sostuvo. Eso sí, explicó que en la actualidad ya no están juntos.

“Hoy ya no tenemos una relación. Y entre ellos no hay ningún tipo de amistad. Hubo un período en que me sentí muy sola, perdí el contacto con gente de mi familia. Ha sido súper difícil porque las personas más cercanas no podían entender que yo me diera una oportunidad con un amigo de mi marido”, contó en la dinámica.