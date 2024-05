No fue solo por dinero: Camila Recabarren reveló el verdadero motivo por el que aceptó entrar a “¿Ganar o Servir?”

Camila Recabarren ya lleva varias semanas encerrada en el reality de Canal 13, “¿Ganar o Servir?”, donde ha protagonizado momentos, algunos tensos y otros divertidos.

Ahora, la exMiss Chile comentó los motivos detrás su decisión de embarcarse en este nuevo proyecto televisivo, alejada de su familia y sobre todo de su hija.

En una conversación con Página 7, aseguró que el dinero no fue una de sus principales motivaciones, sino que también la experiencia.

“A parte del dinero para poder viajar, lo otro fue que amo estar en Perú, me gustó y me motivó mucho eso. Que no sea en Chile, porque me gusta conocer y vivir en otras tierras, conectar con otras culturas y otros sabores. Así que me motivó mucho eso, que el reality se hiciera fuera del país”, declaró.

“Otra cosa fueron las pruebas físicas, las competencias, porque ya hace más de dos años estoy entrenando full con mi equipo de básquetbol, el de toda la vida, el Club Carrera”, añadió.

En este contexto, Recabarren comentó que “me siento, a mis 30 años, más fuerte que nunca, porque hasta los 18 fui súper deportista, y después a los veinte y tanto, que me fui a vivir a Santiago por el trabajo, y ahí no hice mucho deporte que digamos. De hecho, todo lo contrario, muchas fiestas…”.

“Y ahora llevo dos años entrenando, o sea, no soy una full deportista ni mega musculosa, ni pura fibra, pero me gusta estar en movimiento, estar bien físicamente y me encuentro con buena salud”, contó al medio.

La modelo argumentó que “por eso también acepté, por la competencia física y para ponerme a prueba”.

Su vuelta a los realities

Asimismo, reveló por qué cambió de opinión con respecto a estos programas, puesto que anteriormente había declarado que esa etapa de su vida había terminado.

“Soy otra Camila, muy distinta a la del reality anterior (Amor a prueba), que fue hace casi ocho años. Ahí tenía 23 ó 24. Cuando me conocieron para Miss Chile tenía 20. Ahora tengo 33 años, entonces obviamente no soy la misma”, enfatizó.

En esa línea, enfatizó en que “obviamente, también he pasado mucho tiempo dedicándolo a la maternidad y a mi hija. La Camila de los reality anteriores, es muy distinta a esta Camila que entró a Ganar o Servir”.