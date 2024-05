“No tengo nada que conversar con usted”: Sujeto que no paga el arriendo se puso furioso cuando fue criticado por Monserrat Álvarez

Un fuerte enfrentamiento se produjo durante la jornada de este miércoles en el programa “Contigo en la Mañana” de Chilevisión, cuando se reveló el caso de una funcionaria municipal y su pareja, quienes llevan meses sin pagar el arriendo del departamento en el que residen en Viña del Mar.

La dueña del inmueble, Melany, acusó que desde mediados del año pasado dejaron de realizar el pago del arriendo, viviendo actualmente gratis.

En un principio, Claudio, el deudor, se defendió diciendo que estaba atravesando un complejo momento económico y de salud, motivos por los cuales no había pagado el arriendo. El hombre afirmó que su deuda comenzó en enero, contradiciendo la versión de Melany que aseguraba que la morosidad llevaba ocho meses.

Durante la transmisión del matinal, se exhibieron conversaciones en las que Claudio pedía tiempo para conseguir trabajo, pagar la deuda y entregar la vivienda, aunque sin dar fechas concretas. Además, se quejó de que algunos suministros básicos le habían sido cortados debido a la deuda.

“Arreglémoslo a la buena, yo nunca jamás he quedado debiendo en ningún lado donde he estado (…) Arreglémoslo a la buena, déjame terminar este mes y te entrego el departamento”, había prometido Claudio en julio del año pasado, promesa que no se ha cumplido hasta mayo de 2024, según consignó La Cuarta.

Ya había hecho lo mismo

La tensión aumentó cuando Carmen, una mujer que llamó al programa, acusó a Claudio de haber hecho lo mismo durante la pandemia. A pesar de que inicialmente Claudio negó las acusaciones, terminó admitiendo su veracidad.

El enfrentamiento llegó a un punto álgido cuando Monserrat Álvarez intentó cuestionarlo sobre su situación. Pero Claudio reaccionó de manera irónica y desafiante, interrumpiéndola y declarando: “ Yo no tengo nada que hablar con usted. Que me hable Julio César nomás, por favor” . Monserrat, visiblemente sorprendida, intentó mantener la calma, pero Claudio insistió en no hablar con ella.

La conversación continuó con JC Rodríguez y Roberto Cox, mientras Monserrat se lo tomó con humor y esbozó una sonrisa ante la llamativa situación. La inesperada petición de Claudio de no hablar con Monserrat y su tenso intercambio en vivo marcaron un momento de alta tensión en el programa.