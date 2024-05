Pastelito Junior reveló que se está en una relación con la hija de Ruperto, Antonella Henríquez

Agustín Maluenda Junior, hijo del popular payaso Pastelito del “El Circo Pastelito y Tachuela Chico”, reveló que ha iniciado una relación con la hija del humorista Christian Henríquez, conocido en el medio del espectáculo como Ruperto.

“Pastelito Junior”, nombre que recibe el joven payaso, pololea con Antonella Henríquez, de 20 años, quien se desempeña como artista de red aérea del circo de su padre, “El Gran Circo de Ruperto”.

Agustín “Pastelito” Maluenda fue quien primero dio a conocer que su hijo Agustín Junior “está en una relación con una muchacha de familia de circo”, en el programa de YouTube “Entre Broma y Broma”, que conduce Luis Slimming.

El joven, quien también participó del espacio de entrevistas, especificó su relación con Antonella. “Ella es hija de Christian Henríquez, de Ruperto”, contó en el programa.

“Hablan como el mismo idioma”

“Las parejas de circo se conocen entre las familias, entonces a veces es más fácil igual, porque te entiende lo que es el mundo de uno, que es muy particular. Los horarios de las funciones, los viajes”, explicó Pastelito Junior.

En este sentido, su padre, quien forma parte de la reconocida familia circense de los Maluenda, hizo énfasis en que su hijo pololea con una joven que también está inserta en la cultura circense, lo cual facilita que ella entienda las rutinas del circo, como por ejemplo las arduas jornadas laborales de armado y desarme de carpa.

“Antonella sabe qué es el desarme, porque a ella también le toca con su papá y su familia, entonces hablan como el mismo idioma”, consideró Agustín Maluenda padre.

Cabe señalar que recientemente Pastelito aclaró los motivos por los ciuales nunca se ha presentado en el Festival de Viña del Mar, en el humor.

Agustín Maluenda padre asegura que “a mí me han llamado tres veces, tres veces hemos estado a punto de ir, pero nunca se llega a un buen puerto porque yo siempre lucho por mi arte, que es el circo, y cuando hay cambios en una rutina o en un personaje, yo digo que no”.

“Yo no hago stand up comedy, yo no soy humorista, creo que hay compañeros que lo hacen muy bien y uno no puede hacer lo que no es. Si yo voy algún día, voy de payaso con todas mis condiciones y que me acepten como yo soy, con mi trabajo que tiene una carrera de muchos años”, argumentó.