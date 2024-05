¿Regresará Steve Carell para el spin-off de The Office? Esto respondió el actor

Hace varios días, los fanáticos de The Office recibieron la gran noticia sobre el spin-off de la popular sitcom, que estará creado por Greg Daniels, el showrunner original de la versión estadounidense de la sitcom liderada por Steve Carell.

La nueva serie se enfocará en un histórico periódico en decadencia cuyo editor intenta revivirlo con la ayuda de reporteros voluntarios. Al igual que la original, la nueva apuesta se beneficiará del formato de falso documental por lo que los fans se encuentran a la expectativa de lo que este spin-off tendrá para ofrecer.

La producción contará con un nuevo elenco, pero, es normal que algunos fans estén esperando o preguntándose si los viejos personajes harían cameos. Entre estos personajes destaca, por supuesto, el de Carell, quien dio vida al carismático e irreverente Michael Scott en la serie original, y que habría sido el protagonista de la producción.

¿Qué dijo Steve Carell sobre aparecer en el spin-off de The Office?

Durante el estreno de la película IF, dirigida por John Krasinski, otro miembro del elenco de The Office, Carell fue consultado sobre el spin-off.

“Voy a verlo pero no participaré en él”, dijo Carell ante la pregunta de la reportera de The Hollywood Reporter. “Eso está descartado. Sí, es algo nuevo y realmente no hay razón para que mi personaje aparezca en algo así”.

Aunque ya sabemos que es muy probable que no volvamos a ver a Carell encarnar a Michael Scott, el actor si se mostró entusiasmado por la premisa, al igual que por los miembros del elenco previamente confirmados.

El actor hizo referencia a Domhnall Gleeson, con quien compartió pantalla en la miniserie El paciente. “Hice The Patient con él y es un actor excelente y un tipo súper agradable. Así que creo que será genial” , dijo Carell.

Hasta ahora no se tiene mucha información sobre el spin-off de The Office, salvo que la producción comenzará en el mes de julio, aún falta la confirmación del resto del elenco. Por el momento solo se sabe que la serie será protagonizada por Gleeson y Sabrina Impacciatore (The White Lotus).