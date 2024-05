“Si me preguntas hoy...”: Pancho Melo responde por posible animación del Festival de Viña

Hace poco Mega confirmó que será el encargado de transmitir las próximas ediciones del Festival de Viña, y desde entonces los rumores sobre quiénes serán los nuevos animadores no se han hecho esperar. Entre los nombres que han surgido, uno de los más comentados es el del actor Pancho Melo.

Durante una entrevista con Álvaro Paci en radio Futuro, se le preguntó directamente al actor sobre la posibilidad de ser el anfitrión el icónico festival. “¿Te ves animando Viña?”, le consultó el periodista.

“Si me preguntas hoy día, me parece muy lejano (...) Lo comparo cuando empezó a aparecer este rumor, que es gracioso, y tiene directa relación con que formo parte del equipo del área dramática” , respondió Melo. Aclarando que, aunque su nombre ha sido mencionado, no ha tenido ninguna conversación oficial sobre el tema.

De todas maneras no lo descarta...

Aprovechando la instancia, el actor compartió una reflexión profunda sobre la posibilidad de enfrentar este nuevo desafío. “Ahora, ¿me parece un desafío como para decir ‘puede ser’? Sí. Es algo que no está dentro de... nunca me desperté en la mañana pensando ‘¿y si algún día animara el Festival de Viña?’. No, no me ha pasado en la vida”, relató Francisco Melo, dando a entender que no descarta la posibilidad de ser el sucesor de Pancho Saavedra y tantos otros animadores que han pasado por la Quinta Vergara.

De hecho, dejó claro que no cierra la puerta a la idea de ser animador del festival si se llegara a presentar la oportunidad. “Pero si sale, no digo que no como no digo que sí aún. Me parece muy raro, me parece extraño, lejano”, concluyó.

Mientras tanto, la expectación crece y los seguidores del festival esperan con ansias la confirmación de quiénes serán los rostros que acompañarán la próxima edición del Festival de Viña del Mar.