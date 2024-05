Whoopi Goldberg revela que perdió el peso debido a la droga Mounjaro

Whoopi Goldberg ha sido franca sobre su viaje de pérdida de peso, revelando recientemente que el medicamento para la diabetes tipo 2 llamado Mounjaro ha sido su aliado en este proceso. En una aparición en “The Kelly Clarkson Show”, Goldberg compartió que ha perdido el peso equivalente al de “casi dos personas” gracias a este medicamento.

La estrella de “The View” explicó que su transformación fue impulsada por comentarios sobre su apariencia durante su trabajo en la película “Till”, donde un crítico opinó que “estaba usando un traje de grasa”. Este momento la llevó a reflexionar sobre su salud y bienestar. Goldberg, de 68 años, compartió con Clarkson que nunca había prestado mucha atención a su peso antes de embarcarse en su viaje de pérdida de peso en 2021.

A pesar de su falta de experiencia en este tipo de procedimientos, el medicamento Mounjaro la ayudó a perder peso significativamente y a mejorar su salud en general. “Estoy tomando esa maravillosa inyección que funciona para las personas que necesitan ayuda y ha sido realmente bueno para mí”, dijo Goldberg durante la entrevista.

Goldberg también reflexionó sobre cómo el aumento de peso puede pasar desapercibido hasta que alguien lo señala, compartiendo que no se había dado cuenta realmente de su peso hasta que los demás lo mencionaron. Esta conciencia la llevó a tomar medidas para cuidar mejor su cuerpo y su salud.

Además de su viaje de pérdida de peso, Goldberg ha sido abierta sobre otros aspectos de su vida, incluidas sus luchas con la adicción. En su nuevo libro, “Bits and Pieces: My Mother, My Brother, and Me”, Goldberg profundiza en su infancia difícil y su experiencia con la adicción a la cocaína.

La lucha de Whoopi Goldberg por mantenerse saludable

A través de su franqueza y su viaje personal, Goldberg busca eliminar el estigma que rodea a los medicamentos para la pérdida de peso y alentar a otros a cuidar su salud de manera responsable. Su historia revela la importancia de cuidar el cuerpo y la mente, y de buscar ayuda cuando sea necesario.

Con su revelación sobre el papel de Mounjaro en su viaje de pérdida de peso, Goldberg continúa inspirando a otros a tomar el control de su salud y bienestar. Su valentía al compartir su historia es un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para hacer un cambio.