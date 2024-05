Yamila Reyna trajo a su mamá desde Argentina para una emotiva reunión familiar

En un emotivo gesto de amor filial, la reconocida animadora Yamila Reyna ha traído a su mamá desde Argentina para compartir unos inolvidables momentos juntas en Chile. Fue así coo en una singular entrevista madre e hija repasaron las experiencias que han vivido durante estos días tan especiales.

Por primera vez, el domingo pasado, celebraron juntas el Día de la Madre en Chile. Este significativo encuentro se vio aún más enriquecido cuando la madre de Yamila, Patricia Gonzalez, tuvo la oportunidad de presenciar a su hija actuando en el Teatro Nescafé de las Artes.

“Preparé este viaje con mucho entusiasmo. Desde el 2021 que mi mamá no me visitaba, luego se tuvo que operar de la cadera y era imposible que viniera. Ella ama a Chile”, relató Yamila con emoción al diario LUN, presente en el lugar.

La señora Patricia fue la invitada especial en el estreno de la obra “Mi Madre, Mi Novia y Yo” en el Teatro Nescafé de las Artes, un montaje que estará en el Teatro Mori en octubre.

Yamila confiesa que se sintió nerviosa por actuar frente a su madre, pero su mayor deseo era que ella disfrutara del espectáculo. Al final de la función, sorprendió a su progenitora con un hermoso ramo de flores como muestra de agradecimiento.

“Nada me lo iba a impedir”

Patricia, conmovida, contó: “En este momento mi salud no me está jugando una buena pasada, pero nada me iba a impedir estar en una noche tan importante y en un teatro donde mi hija siempre soñó con actuar. Fue un regalo del cielo acompañarla”.

El vínculo entre madre e hija se fortalece aún más en estos días de convivencia. Yamila describió su relación como una de amistad y compañerismo, destacando la resiliencia y fortaleza de su madre ante los desafíos de la vida. “Ella es una guerrera”, afirmó la actriz con admiración.