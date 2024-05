Fans de ‘The Last of Us’ no están contentos con el primer vistazo a la segunda temporada

La producción de “The Last of Us” compartió hace un par de días las primeras imágenes de los protagonistas en la segunda temporada y a algunos fanáticos no les ha impresionado mucho.

Cuando se anunció esta adaptación los fans del videojuego se quejaron por la apariencia de Pedro Pascal y Bella Ramsey, ya que no se parecen físicamente a los personajes principales del juego.

No obstante, “The Last of Us” logró encantar al público y en el portal de reseñas Rotten Tomatoes logró obtener un índice de aprobación del 96%, tanto de la crítica especializada como del público.

Tomando en cuenta que la primera temporada de “The Last of Us” se basó en la primera entrega del videojuego, se espera que la nueva temporada adapte la segunda entrega.

Allí el personaje de “Ellie” tiene 19 años y se ve mucho más madura en comparación a la primera entrega del juego, sin embargo, Bella Ramsey tiene una apariencia más juvenil, pese a tener en la vida real 20 años de edad.

Por lo tanto, los fans acérrimos del videojuego de “The Last of Us” esperaban ver a la protagonista de la serie con una apariencia más adulta y no la misma que tenía en la primera temporada, por lo que se desanimaron mucho.

La serie de HBO tiene planeado estrenarse en algún punto de 2025, no se sabe qué trama tendrá esta nueva temporada y si efectivamente adaptará la segunda entrega del videojuego, pero al ver a Pedro Pascal, todo parece indicar que no.