Hermano de Fabio contó detalles del enfrentamiento entre Agostini y Mateucci: “El odio se va a multiplicar”

Hace pocos días, Canal 13 finalmente confirmó el ingreso de Fabio Agostini a “Ganar o Servir”, donde protagonizará una fuerte pelea con Luis Mateucci. De hecho, poco antes se filtró que el español había renunciado al espacio tras una violenta pelea con el argentino.

Agostini tuvo que decidir entre pagar una multa y continuar, o irse definitivamente del encierro. Optó por no seguir en la hacienda-estudio, por lo que en las próximas semanas se verá qué fue lo que realmente sucedió entre los dos influencers.

En este contexto, el hermano de Fabio, Bruno Agostini, conversó con Zona de Estrellas y reveló algunos datos sobre la bullada pelea que aún no ha salido en pantalla. “Acción y reacción, no veo culpable a Fabio, cualquier ser humano lo haría, aparte fue de frente, escupió delante de él y le lanzó el vaso”, señaló Bruno. “Hay que verse en esta situación. No me parece que hayan tenido que expulsar a mi hermano, tiene que haber salido antes la persona que inicia una pelea”, aseguró.

En la misma entrevista, Bruno descartó que Fabio haya agredido a Mateucci. “A Fabio se le ve una persona con confianza, a la hora de una pelea. Fabio nunca levanta la mano, nunca va a golpear, es Mateucci el que se pone agresivo”. Bruno explicó que durante la pelea se puede ver a un Fabio tranquilo, mientras Mateucci intentaba agarrarlo de manera agresiva. “Si Fabio hubiera levantado las manos, Luis no la cuenta”, afirmó.

Bruno no tiene dudas de que “el culpable es Mateucci, por esta cosa asquerosa, que cualquier persona responde mal. Pero Fabio no respondió mal. Estoy 100% seguro de que Fabio no agredió a Luis. Fabio no estuvo de acuerdo con la multa y prefirió irse. Es muy extraño que lo hayan sacado por algo que él no hizo”.

¿Fabio Agostini quiere a Daniela Aránguiz?

Además, Bruno reveló que Daniela Aránguiz fue a buscar a Fabio al aeropuerto. “Ahora se viene lo peor, porque Fabio llegó a Chile y Daniela lo fue a buscar al aeropuerto. Si Mateucci se entera, le va a dar un infarto”, aseguró, según consigna Página 7.

Además, dijo que “el odio se va a multiplicar por 50 cuando sepa que Daniela fue a buscar a Fabio al aeropuerto. Daniela siempre buscaba celar a Mateucci con Fabio”. Finalmente, Bruno sostuvo que su hermano y Daniela hacen una linda pareja. “A Fabio sí le puede gustar Daniela. Tienen que conversar y conocerse, se pueden entender bastante bien dos personas que tienen mucho fuego”, concluyó.