Meryl Streep confesó cuál fue su escena de amor favorita y con una leyenda del cine

Meryl Streep acudió al prestigioso Festival de Cine de Cannes 2024 para recibir un premio honorífico por su exitosa trayectoria y ahí habló de cuál ha sido su escena de amor favorita.

La icónica actriz confesó que su escena de amor favorita fue donde le lavan el cabello en la cinta “África Mía”, estrenada en 1985, e interpretó a una baronesa danesa que tiene un romance con un cazador profesional.

El papel del cazador lo asumió otra leyenda del cine: Robert Redford. Aunque la escena no fue sexual, para Meryl Streep fue muy íntima y no quería que se acabase, aunque al inicio de la filmación no fue muy placentera.

La escena de amor favorita de Meryl Streep fue muy estresante de grabar

A pesar de que Meryl Streep confesó que la escena donde Robert Redford le lava el cabello es la más romántica que ha hecho, la realidad es que fue muy estresante grabarla al principio.

Meryl Streep & Robert Redford

— Mafalda @Maffi 719 (@OliviaBucca) May 10, 2023

En el río donde filmaron esa escena había hipopótamos merodeando y les habían advertido que tuvieran cuidado con ellos porque eran los animales más peligrosos de África, puesto que eran conocidos por ser los que más seres humanos mataban.

Además, cerca de ellos estaban unos leones, que supuestamente estaban entrenados y tenían que ser mansos, pero durante las filmaciones de “África Mía” se comportaron algo agresivos.

— andrea rossi (@AndreaNiloc) July 17, 2022

Por lo que tanto Meryl Streep como Robert Redford se encontraban muy tensos, ya que debían estar en alerta si los animales se acercaban demasiado a ellos.

Otro detalle que hizo que filmaran la escena cinco veces, es que el talentoso actor no sabía cómo lavarle el pelo a su compañera, por lo que un estilista le tuvo que indicar cómo hacerlo correctamente, y ahí fue que la escena resultó sumamente placentera, desde el ensayo con su estilista.

— andrea rossi (@AndreaNiloc) July 5, 2019

Meryl Streep alabó el empeño de Robert Redford por aprender a lavarle el cabello y que resultara placentero, de hecho, recordó que era un hombre que sabía escuchar, lo que hizo que se enamorara un poco de él y resultara más fácil desarrollar el romance entre ellos en la ficción.