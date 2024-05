Pese a problemas con Harry, creador de The Crown asegura que la serie no volverá

Serie 'The Crown', de Netflix

Durante un evento de Netflix, el creador de The Crown, Peter Morgan, compartió cómo la muerte de la Reina Isabel II ha influido para que la serie no regrese; a pesar también de los problemas que ha tenido Harry con la familia real.

Recordemos que fue hace algunos meses que la producción lanzó su última temporada, cerrando así este exitoso proyecto.

¿Por qué no habrá más temporadas de The Crown?

En el evento mencionada, Morgan aprovechó para explicar más a detalle el motivo por el que tomó la decisión de no seguir con la historia.

“Siempre pensé en el programa como una historia sobre las dos casas, el Palacio de Buckingham y Downing Street, y nunca pensé en ello como una historia sobre la familia real. Pero, por supuesto, eso es de lo que todo el mundo piensa que se trata, la familia real, mientras que yo pienso que se trata de las dos casas”, expresó.

Aunque la serie se centró principalmente en las instituciones políticas, Morgan destacó que la figura central siempre fue la Reina, representada inicialmente por Claire Foy, luego por Olivia Colman, y finalmente por Imelda Staunton.

“Madres, hijos, esposas, maridos, de eso se trata realmente. Y, por supuesto, en el centro está esta mujer, esta mujer bastante extraordinaria. Y para mí, en el momento en que murió, supongo que a partir de ese momento ya no quise hacerlo más, porque en realidad también se trata de ella”, agregó.

El fallecimiento de Isabel II del Reino Unido ocurrió en septiembre de 2022, y la quinta temporada de The Crown se estrenó en noviembre de ese mismo año, seguida por la sexta temporada entre noviembre y diciembre de 2023. Inicialmente, el plan era narrar la historia de la monarca en tres etapas distintas: su juventud, madurez y vejez.

Así fue como dejó en claro que la serie no continuará, aunque en el presente surjan nuevas situaciones que resulten interesantes para ser plasmadas, como los problemas que ha tenido el Príncipe Harry con la famiia real.