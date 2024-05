Victoria Justice rompe el silencio sobre Dan Schneider: “Tenía un ego muy grande”

Victoria Justice, reconocida por su trayectoria en Nickelodeon, especialmente por su interpretación de Tori Vega en “Victorious”, ha hecho declaraciones en medio de la polémica que rodea a Dan Schneider, destacado productor de la cadena.

Cabe señalar que las primeras declaraciones de la actriz se dan luego del lanzamiento del documental ‘Quiet on set’, el cual revela cómo fue que algunos de los protagonistas de las series de esta cadena de televisión se enfrentaron a abusos.

¿Qué dijo Victoria Justice?

En una entrevista con Marie Claire, Justice compartió su punto de vista sobre los problemas señalados en el documental “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”, el cual aborda, entre otros temas, acusaciones de un ambiente laboral tóxico en producciones dirigidas a niños y jóvenes, aunque ella no estuvo directamente involucrada en este proyecto.

Justice enfatizó que, aunque no había tenido experiencias sexuales con Schneider, algunos de sus comportamientos como productor fueron inapropiados. Reconoció que él, a quien conoció a los 12 años, desempeñó un papel importante en su carrera, pero también admitió que hubo ocasiones en las que sintió que su trato no fue justo.

“Dan tenía un ego muy grande que, en ocasiones, nublaba su juicio y afectaba su trato hacia los demás”, expreso Victoria.

Victoria asegura que merece una disculpa

La actriz también señaló que, después de las disculpas emitidas por Schneider en las que reconoció haber actuado de manera incorrecta en varias ocasiones, ella se considera una de las personas que merecen una disculpa.

Sin embargo, no espera recibir una, dado que su interacción con él ha sido mínima desde que dejó Nickelodeon alrededor de 2013.

“Siempre le estaré agradecida. Después de ver su disculpa, creo que reconoce que hizo muchas cosas mal, y creo que si pudiera volver atrás en una máquina del tiempo, haría muchas cosas de forma diferente”, agregó.