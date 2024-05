Camila Recabarren dejó en evidencia intimidad de Raimundo Cerda: “¿Por qué eres tan cizañera? "

Si de mata pasiones se trata Camila “Cizañera” Recabarren podría ganarse el premio al mejor intento. Esto, luego de mandarse un comentario poco amistoso contra Raimundo Cerda cuando regaloneaba con su nueva conquista, la española Gala Caldirola en el reality ¿Ganar o servir? de Canal 13.

“Escuché que Fran dijo que Lucas (Crespo) lo hacía más rico que tú”, le lanzó la exMiss Chile, demostrando la mala onda que tiene contra la nueva pareja del reality.

Esto provocó la inmediata respuesta de Raimundo, quien le recordó que ha estado muy participativa en su cuenta de Instagram.

“¿Por qué eres tan cizañera? Le has dado like a todas mis fotos y ahora llego y me agarras mala. Nadie entiende tu juego en la casa, puedes hacer otras cosas si estás aburrida”, reclamó.

Tras esto, Camila se fue a copuchear con sus amigas, dando cuenta que sí tiene alma de “cizañera”.

“Yo no puedo hablar con un h… que tiene la papa en la boca. La Galita ya cayó”.

Faloon Larraguibel, por su parte, no quiso ser menos y trató de “desesperada” a la española.

“Yo entiendo a la Gala que sea emocional y todo, pero está muy desesperada por estar con alguien”, opinó Faloon.

Previamente, la nueva pareja también opinó sobre Camila Recabarren, respecto a “actitudes raras”.

“No me llevo mal con ella, pero he notado actitudes raras. Se siente densa”, indicó Gala. “Me mete a mí en sus temas, y nunca hemos cruzado palabra. Dice que quiere que me vaya”, se quejó Rai, sin entender a la ex Miss Chile.

¿”Malo pal catre”?

Fran Maira, quien mantuvo una relación con Rai alrededor de tres años antes de ingresar al reality, realizó una infidencia sobre el rendimiento sexual del joven. Ella señaló que el joven no era bueno en la cama, y hasta habría dicho que nunca alcanzó un orgasmo con Cerda.

En su participación en el programa de streaming “Ni tan basados”, los conductores le hicieron saber a Rai sobre este episodio. “Dijo que erai malo en la cama, ¿sabías eso? Malo pal’ catre”, le reveló Julitroz al exparticipante del reality.

Raimundo lo miró desconcertado y no lo podía creer: “¿eso dijo? Na’”. Sus compañeras complementaron que fue algo que le dijo a Alessia. “Yo vi el video y le dijo que era como un segundo”, señaló el ingeniero agrónomo.

“Igual se lo dijo estratégicamente a la Ale”, intentó salvarlo NatuOficial. Mientras que ShiniPan lo consoló diciéndole que eso habla más de ella que de él.