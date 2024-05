“El odio se va a multiplicar por 50″: Hermano de Fabio adelanta “infarto” que sufrirá Mateucci

Si bien, viene muy de cerca la recomendación, pero el hermano de Fabio Agostini, Bruno, realizó una férrea defensa con el participante de ¿Ganar o servir?, asegurando que él nunca debió haber sido expulsado del reality, porque el único agresivo fue Luis Mateucci.

Así lo contó en entrevista con el programa Zona de Estrellas, donde detalló cómo fue la pelea que tuvieron los excompañeros de Tierra Brava, conflicto que surgió precisamente en ese programa, producto del escupo que el argentino lanzó a un frasco de Nutella.

“(Fue) Acción y reacción, no veo culpable a Fabio, cualquier ser humano lo haría, aparte fue de frente, escupió delante de él y le lanzó el vaso. Hay que verse en esta situación. No me parece que hayan tenido que expulsar a mi hermano, tiene que haber salido antes la persona que inicia una pelea”, dijo en primera instancia, consignó Página 7.

Además, reveló qué su hermano nunca se puso agresivo, asegurando que Mateucci no la cuenta dos veces si Fabio hubiese querido golpearlo.

“A Fabio se le ve una persona con confianza, a la hora de una pelea. Fabio nunca levanta a mano, nunca va a golpear, es Mateucci el que se pone agresivo. En esa pelea te das cuenta quién es. Cuando Fabio le escupe en el agua, se ve un Mateucci que lo intenta agarrar y Fabio se va con las manos abajo. Se ve un Mateucci agresivo. Si Fabio hubiera levantado las manos, Luis no la cuenta”, aseguró.

“Estoy 100% seguro de que Fabio no agredió a Luis. Fabio no estuvo de acuerdo con la multa y prefirió irse. Es muy extraño que lo hayan sacado de una cosa que él no hizo”.

Hermano de Fabio: “El odio se va a multiplicar”

Finalmente, para ponerle más pimienta a la polémica, adelantó que Mateucci se pondrá furia cuando se entere del acercamiento de su hermano con Daniela Aránguiz, luego que ella lo fuera a buscar al aeropuerto.

“Ahora se viene lo peor, porque Fabio llegó a Chile y Daniela lo fue a buscar al aeropuerto. Si Mateucci se entera, le va a dar un infarto. El odio se va a multiplicar por 50 cuando sepa que Daniela fue a buscar a Fabio al aeropuerto. Daniela siempre buscaba celar a Mateucci con Fabio”.

“A Fabio sí le puede gustar Daniela. Tienen que conversar y conocerse, se pueden entender bastante bien dos personas que tienen mucho fuego”, cerró.