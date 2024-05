“El viaje” de Luis Fonsi ya está disponible en todas las plataformas: “Quería agradecerle al público por hacerme parte de la banda sonora de sus vidas”

“Quería agradecerle a mi público por hacerme parte de la banda sonora de sus vidas”, con estas palabras el cantante puertorriqueño Luis Fonsi define su más reciente disco “El viaje”, el que luego de varios adelantos ya se puede escuchar por completo en todas las plataformas y que además llegó acompañado del videoclip de “Santa Marta”, donde canta junto al colombiano, Carlos Vives.

Sobre el disco, Fonsi agregó que “tenía un concepto muy claro donde cada canción tiene un nombre de una ciudad o región, representó un reto para mí porque no quería forzarlo, sino más bien que las mismas canciones que escribía, me dijeran a que ciudad elegir. Obviamente se quedaron muchas fuera y que también tienen un significado importante para mí, pero al final del día lo que quería hacer era agradecerle a mi público por hacerme parte de la banda sonora de sus vidas, por acompañarme en estos 25 años de carrera y poder celebrar juntos este recorrido que me ha cambiado la vida”.

La versatilidad de “El viaje”

El onceavo álbum de estudio de Luis Fonsi es uno de los más versátiles de su carrera, no solo por la variedad de géneros musicales que acompañan a los 12 temas, también por la interpretación de Fonsi, la lírica y las colaboraciones con artistas de diferentes partes del mundo, incluyendo a Laura Pausini (“Roma”), Carlos Vives (“Santa Marta”), Omar Montes (“Marbella”) y Jay Wheeler (“San Juan”).

Todos los temas incluidos en “El viaje” fueron compuestos por Fonsi, Andrés Torres, Mauricio Rengifo y Keityn, entre otros compositores.

Junto al álbum, además se estrenó un emotivo video dirigido por Salomón Simhon y filmado en Bogotá junto a Carlos Vives. El video se destaca por la espontaneidad de sus protagonistas, en este caso unas familias que recibieron una serenata inesperada de parte de nada más, y nada menos que de Fonsi y Vives. Las reacciones de las personas y la simpatía de ambos artistas puede verse en el video grabado en un estilo documental.

Luis Fonsi volverá a Chile con la gira de “El viaje”, agendando presentaciones en Puerto Montt el martes 5 de noviembre Arena Puerto Montt y Santiago el jueves 7 de noviembre Movistar Arena (entradas por PuntoTicket) y el viernes 8 de noviembre – Gran Arena Monticello (entradas por Topticket)