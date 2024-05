Noel Gallagher vuelve a abrir las puertas para el regreso de Oasis

En agosto de 2009, Noel Gallagher tomó la determinante decisión de abandonar las filas de Oasis, debido a un fuerte enfrentamiento en los vestidores del festival Rock en Seine, París, Francia, con su hermano menor, Liam. En tres meses se cumplirán 15 años del evento que entristeció a muchos fanáticos, mismos que desde entonces anhelan el regreso de la famosa agrupación británica.

En más de una ocasión, los hermanos Gallagher han asomado públicamente la posibilidad de un regreso de la banda procedente de Manchester, Inglaterra, la cual alcanzó la fama desde principios de la década del noventa del pasado siglo XX, sin embargo, hasta los momentos nada de esto se ha concretado.

. Imagen Por: (MIKE CLARKE/AFP)

Idea de un posible regreso

En las últimas horas, Noel contó en el podcast del periodista, Matt Morgan, que estaría encantado con que el grupo ofreciera, por lo menos, un show holográfico al estilo de como lo hizo la famosa agrupación sueca, ABBA.

El planteamiento se generó porque el guitarrista indicó al programa que recientemente estuvo en el concierto “Voyage” de ABBA, en el que sus 4 integrantes aparecen como avatares digitales junto a 10 músicos tocando sobre sus voces originalmente grabadas en los setentas y los ochentas.