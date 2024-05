Perla Ilich explica por qué sus hijos no van al colegio: “Muchos niños son crueles...”

La gitana más famosa de Chile, Perla Ilich, ocupó su cuenta de Instagram para aclarar por qué sus hijos no van al colegio. Hay que recordar que quien fuera en su momento un rostro estable de la televisión nacional, tiene tres pequeños.

PUBLICIDAD

“Otra pregunta que siempre me hacen como gitana es por qué tus hijos no estudian! Respondo...mis hijos estudian en casa, me senté con mi hija mayor y le dije ¿quieres ir al colegio? me dijo ‘mamá quiero empezar en casa para no llegar y sentirme incómoda en el colegio’”, partió contando Perla.

Agregó que su hija vivió un episodio complicado, lo que responde en parte que no asista a un establecimiento educacional. “Muchos niños son crueles ya que no saben que ella en un momento el año pasado asistió, no lo publiqué por respeto a ella y vivió un momento muy doloroso e incómodo, ya que muchos de los compañeros se burlaron”.

“¿Por qué lo hablo ahora? porque he recibido muchos mensajes de críticas, que vulnero la decisión de educación y derechos de mis hijos y soy una madre que apoya a sus hijos y me encantaría que tengan lo que yo no tuve, un título y ejercer una profesión. Después de lo que Michelle vivió soy una madre que en serio igual que muchas, da todo y salgo como león en defensa, si mis hijos son vulnerados así que respeto la decisión que quiere Michelle, lo que no significa que no se estén educando en casa”, precisó Ilich.

Luego precisó que ni siquiera debería salir a responder las críticas de algunos seguidores, pero “creo que esta respuesta va para la gente que me quiere y de verdad me sigue por un cariño sincero sin críticas”.

Los seguidores se dividen ante Perla

Una seguidora le escribió que “si a mi hijo le pregunto que quiere comer y me dice todos los días papas fritas, yo no le daré todos los días papas fritas, si no alimentos que lo nutra para que esté sano. Los niños no deciden, los que deciden son los padres”.

Sin embargo, otros dejaron mensajes como este: “La home school es real, existe y es legal para quienes puedan financiarla, si creen que asistiendo a clases en un colegio es el único método que tiene un niño para aprender, falta mucha cultura aún como sociedad”.

Y no sólo eso, ya que muchos contaron sus propias historias de cuando quisieron también darle educación a sus hijos en casa y no pudieron, por lo que le pidieron consejos a la gitana.