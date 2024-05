Peso Pluma revela cuál es el origen de su peculiar corte de cabello

Peso Pluma se ha convertido en uno de los cantantes más sobresalientes de la actualidad, y además de su música, algo que se ha convertido en un sello personal es su característico corte de cabello, el cual ha sido replicado por varios de sus fans.

PUBLICIDAD

Ahora, el artista mexicano sorprendió al revelar la historia detrás de su look, y cómo fue que decidió adoptarlo como algo suyo.

Así fue como Peso Pluma optó por su peculiar corte de cabello

El cantante fue invitado por segunda vez a The Tonight Show, del conductor Jimmy Fallon, donde aprovechó para compartir algunos detalles sobre su creciente carrera.

Además, el presentador de televisión lo cuestionó sobre su llamativo look, pues es algo que ha dado mucho de qué hablar desde que comenzó su carrera.

Peso Pluma mencionó que no ha pensado en cambiar su estilo de cabello, ya que su peinado actual es muy popular entre los niños. A modo de broma, agregó que ya no se siente tan a gusto con cómo luce su peinado.

Fue en ese momento cuando Jimmy Fallon decidió ponerse una peluca similar al estilo del cantante para hacer reír a Peso Pluma.

Además, el artista reveló que decidió adoptar este corte de cabello conocido como mullet durante un viaje a Medellín, Colombia. Este estilo, que se distingue por ser más corto en la parte delantera y más largo en la parte trasera, fue sugerido por un barbero local que le propuso lucir un aspecto popular en la región.

PUBLICIDAD

“En realidad fue un error. Me estaban cortando el cabello en Medellín, Colombia: fui a grabar un video ahí cuando recién empezaba mi carrera. Me di cuenta que me lo estaban cortando de una manera equivocada, pero cuando me vi en el espejo pensé que no lucía tan mal. Lo mantuve y la gente se volvió loca”, explicó el cantante.

La presentación de Peso Pluma en The Tonight Show

El cantante aprovechó su visita para presentar su nueva canción ‘La Durango’, siendo la segunda vez que asiste a la emisión, lo que ha generado diversos comentarios en redes sociales.