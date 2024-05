Rodrigo Villegas disfruta de sus gallinas ponedoras en Litueche: “Nada mejor que comerse una paila con estos huevos”

El humorista Rodrigo Villegas dio cuenta esta semana en sus redes sociales de uno de las actividades que más le motiva fuera de los escenarios: la crianza de sus 24 gallinas ponedoras en su casa de Litueche, aves que el comediante mantiene con devoción y que se unen a sus 18 perros y tres gatos.

“Parte de lo que es mi vida en el campo y de las cosas cotidianas que realizo en casa”, escribió en su cuenta de Instagram el humorista, quien acompañó su publicación de un video en el que mostró la gran producción de huevos que le proporcionan sus gallinas y polluelas regalonas.

La fábrica ponedora de Rodrigo Villegas

Y este viernes, a pocas semanas de presentarse con su show de humor en el Grand Arena Monticello (19 de junio) y el Teatro de la Universidad de Concepción (20/6), el comediante entregó más detalles de su afición por estas aves.

“Hay gallinas que son ponedoras, que son las más comunes, las de color café, pero hay otras que son de campo, yo pensaba que eran todas igual y no. La ponedora pone huevos blancos, pero a mí también me salen huevos medios azules y cafés, de todo”, indica Villegas, quien en conversación con lun.com remarca que, por estos días, en su hogar mantiene a “24 gallinas grandes, 20 pollitas y un gallo, que es el hijo de Jesús (su primer gallo) que murió de viejito y me dolió”.

Nada mejor que comerse una paila con estos huevos, es otra cosa. Tienen otro sabor — Rodrigo Villegas

“Las gallinas duran como dos años, después como que les da artritis en las patas y se cacha que se van a morir y mueren solitas. Algunos viejos se las comen, yo no. Nosotros no nos comemos a las gallinas, sólo los huevos. Yo no mato la gallina, jajajá, es que tienen nombre, me siguen cuando les voy a dar comida, se dejan tomar, son mansas”, señala, cuyo cuidado incluye una dieta especial tanto para sus gallinas como sus polluelas.

“Las pollitas van comiendo comida especial y cada dos meses se les va cambiando. Como a los seis meses empiezan a poner huevos y eso dura como un año. Les damos verduras además de maíz chancado y trigo, les encanta el trigo. A ellas les hice un gallinero separado porque las grandes empiezan a pegar, así que después las juntamos, pero la embarré con el gallinero de las pollitas porque lo hice cuando estaban chicas y no calculé que yo tenía que meterme adentro a darles comida, sino lo habría hecho más grande (tiene que agacharse harto para entrar)”, cuenta Villegas, quien asegura que su esfuerzo es recompensado con una gigantesca producción de sabrosos huevos.

“Nada mejor que comerse una paila con estos huevos, es otra cosa. Tienen otro sabor. La yema es mucho más naranja y tienen poca clara, los huevos de supermercado tienen mucha clara, estos tienen poca clara y mucha yema y son muy sabrosos. Me da para comer huevos yo y para regalarle a mi papá, a mi cuñada, a mi hermano. Me dan como 12 huevos diarios, hartos, yo les hago empeño pero empezamos a regalar porque es mucho huevo”, señala el humorista, un amante no sólo de las aves, sino que los canes y los felinos.

“Tengo tres gatos, incluida Aurora Penélope que la botaron aquí con dos hermanos para que los perros los mataran pero justo lo vi (regaló dos y se quedó con una) y 18 perros, al principio los perros se metían al gallinero y me mataban las gallinas, pero ya no, ahora están acostumbrados, incluso han salido gallinas y los perros ya no las atacan, saben que son parte de la familia, igual que los gatos”, explica.

“Con los 18 perros no necesito alarma, el que entrar a robar acá (...) tiene que pensarlo 18 veces”, finaliza.