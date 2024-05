Silvanna Gajardo comenta la expreciencia en el rol de Graciela en “Juego de Ilusiones”

La actriz Silvanna Gajardo interpreta a Graciela en “Juego de Ilusiones”, un personaje enigmático y del cual quedan muchos cabos sueltos por unir para entender su historia.

La rubia y alta reclusa de la cárcel El Faro inició su aparición en la teleserie siendo una de las más fieles colaboradoras de Alana Rumián (Dayana Amigo). No obstante, con la encarcelación de Mariana (Carolina Arregui), la presidiaria gradualmente fue cambiando de actitud y ha sorprendido en más de una ocasión.

En este escenario, la intérprete comentó la experiencia en su primera teleserie. “Siempre me he dedicado por completo al teatro y este es un formato muy distinto, pero igual de fascinante”, señaló a Fotech.

“Estoy agradecida del cariño que he recibido del público”

“Ambos requieren mucho trabajo y rigor. Estoy gratamente sorprendida. Además, debo decir que tuve la fortuna de llegar a un equipo humano maravilloso y de mucho talento. No solo los actores y actrices, sino también todos los que trabajan atrás de cámara, trabajan con mucho amor”, destacó Silvanna.

“También, ¡el guion es increíble! Así que me he sentido muy acogida, estoy agradecida del equipo y también del cariño que he recibido del público, que eso para mí es absolutamente todo”, aseguró la actriz.

Cabe recordar que en esta producción dramática también participa Camilo Carmona (interpretando al gendarme Manuel Guzmán), quien es el marido en la vida real de Gajardo. La artista indicó que esta convivencia en lo laboral y sentimental le acomoda plenamente.

“¡Una maravilla! Con él siempre hemos sido muy unidos en todo. Tenemos una cafetería en Maitencillo juntos, hacemos teatro juntos”, sinceró.

“De hecho, en agosto estrenamos una obra de teatro en el Centro Cultural Gabriela Mistral, donde él dirige y yo soy parte del elenco. Así que como pueden ver, somos bastante partner en el trabajo”, complementó.

Por último, Silvanna Gajardo anticipó si la audiencia conocerá más de la vida de Graciela. “¡De todas maneras! Y también ocurrirá algo que la hará replantearse absolutamente toda su vida pasada”, adelantó.

“Y ya sabemos que el amor mueve a Graciela. Es capaz de todo por amor”, añadió sobre su personaje.