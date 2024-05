“Cuando supe fue horrible”: Mujer vinculada a Fernando Solabarrieta contó la verdad de su foto junto a él

Nada agradable fue para Natalia Hernández la filtración en redes sociales de una foto de ella junto a Fernando Solabarrieta. En la imagen, él aparece dándole un beso en la mejilla, lo que fue interpretado como señal de una relación entre ambos.

Por eso, la mujer que es empresaria salió a dar su versión de los hechos en el diario LUN, porque adempas aseguró que la imagen que fue compartida por Cecilia Gutiérrez esta semana, fue realmente tomada el 19 de abril pasado y tiene un conexto muy distinto al que todos imaginaron.

Su reunión con Solabarrieta

La historia comenzó cuando Natalia, acompañada de dos amigas, fue a comer a un bar en el sector oriente de Santiago. Allí se encontraron con Negro Piñera, cercano a una de sus amigas. Más tarde llegaron otras personas, incluido Solabarrieta, y “se armó un grupo grande” que se entretuvo cantando karaoke.

Hernández, es empresaria, tiene cinco salones de belleza en Santiago y una marca de alisado orgánico. Por lo mismo dice que comenzó a grabar y subir videos y fotos a su Instagram personal mientras conversaba con el periodista.

“Le dije que veía a su hijo en el reality y que le había contado a mis hijas que estaba compartiendo con su papá. También le dije que lo veía en la tele cuando era chica. Me empezó a cantar y lo comencé a grabar. Me abrazó y me dio un beso en la cara, y ese video también lo subí como story”, narró al mencionado medio.

Pasaron varias semanas y la imagen se filtró, días después de que Solabarrieta confirmara que había terminado su relación con Ivette Vergara.

“No sé quién de mi círculo le pasó esa imagen o el video a ella (Gutiérrez). Cuando supe, fue horrible. Me puse a tiritar, me asusté por lo que la gente podía pensar de mí”, dijo la mujer y agregó que “Yo entiendo que él es alguien público, pero a mí no me preguntaron nada y yo tengo mis hijas”.