“Es su trabajo más honesto”: Billie Eilish recibe buenas críticas con su nuevo disco

A los 22 años, Billie Eilish ya se puede considerar una estrella del pop con tres álbumes y siete años de carrera. “Los 21 tardaron toda una vida”, canta en “Skinny”, la apertura de su tercer álbum, “Hit Me Hard and Soft”, lanzado el viernes 17 de mayo a medianoche.

Este álbum, compuesto por 10 nuevas canciones, explora temas como la vida bajo los reflectores, amistades complicadas convertidas en romances y el despertar de su sexualidad.

En este nuevo trabajo, Eilish continúa con una narrativa que exhibió en su segundo álbum de 2021, Happier Than Ever, que estuvo tres semanas en la cima del Billboard 200.

Sin embargo, los analistas sostienen que “Hit Me Hard and Soft” también trae alusiones góticas a la muerte y la actividad criminal en canciones como “Birds of a Feather” y “The Diner”. Los tonos azules del álbum añaden una dimensión más oscura incluso a sus momentos más felices, recordando los encantos de su exitoso disco debut No. 1 When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Reseñas del nuevo álbum

“En Hit Me Hard and Soft, Eilish suaviza algunas expectativas pop mientras abraza otras con cautela, mostrando tanto la musicalidad que admiran las galas de premios como la habilidad metanarrativa de su generación digital. Con la ayuda de su hermano y socio compositor, Finneas, ha creado una mezcla única de crudas revelaciones, elegantes melodías y astutas producciones”, escriben en The New York Times.

El álbum es un conjunto conciso de 10 canciones, un contraste con los extensos álbumes recientes de artistas como Taylor Swift y Beyoncé. Eilish decidió no lanzar sencillos de adelanto e instó a sus fans a escuchar el álbum completo, como un LP de la era analógica. Al final de la última canción, “Blue”, Eilish hace un guiño a sus oyentes preguntando: “Entonces… ¿Cuándo podré escuchar el siguiente disco?”.

En redes sociales, los usuarios expresaron su alegría con las nuevas canciones del álbum.

