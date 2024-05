La tajante opinión de Nelson Mauri sobre María José Quintanilla que dejó entrever supuesta “mala onda”

En una entrevista llena de revelaciones, el bailarín Nelson Mauricio Pacheco, conocido popularmente como Nelson Mauri, se abrió sobre su relación con la cantante y exintegrante de “Rojo”, María José Quintanilla. La conversación tuvo lugar en el programa de Pamela Díaz “Sin Editar”, transmitido por YouTube, donde el creador de contenidos no se guardó nada y dejó entrever una supuesta “mala onda” con la cantante.

Durante la entrevista, Nelson Mauri abordó varios temas de su vida personal y profesional, incluyendo un momento delicado cuando se filtró uno de sus videos para adultos. “Cuando pasó lo del video se me expuso, y eso obviamente me pegó porque no era algo que en el momento estaba dentro de lo que quería que pasara o dentro de mis planes”, confesó el bailarín.

“Evidentemente no fue algo que yo dijera: ‘ay qué rico’, después lo empecé a aceptar también. No tengo problemas con mi cuerpo. Si uno crea algo que te hace sentir que te gusta lo que tú ves, independientemente de cómo seas”, añadió, demostrando una actitud positiva hacia su experiencia en OnlyFans.

Nelson Mauri dejó entrever “mala onda” con María José Quintanilla

Sin embargo, uno de los momentos que llamó la atención en la entrevista fue cuando “La Fiera” realizó la tradicional dinámica de “palabras reflejo”. En este segmento, Pamela Díaz presenta un concepto a sus invitados y ellos deben responder rápidamente lo primero que se les venga a la mente.

En este contexto es que la rostro de TV le fue proponiendo algunas palabras al creador de contenidos, como por ejemplo “dinero”. Ante eso, el bailarín respondió sin titubear: “Una parte importante de la vida”. Sin embargo, la verdadera sorpresa vino cuando Díaz mencionó el nombre de María José Quintanilla. “Una parte nada importante de mi vida”, fue la tajante respuesta del bailarín.

Intrigada por la respuesta, Díaz comentó: “Ah, se llevan mal. Está claro”. Nelson Mauri sin embargo, se apresuró a aclarar: “No, no me llevo mal, pero nunca tuve mucha onda, más allá del juego televisivo que tuvimos. Como que no le hacíamos mucho más allá en lo personal”. Estas palabras dejaron en evidencia que, aunque no existe una enemistad abierta entre ellos, tampoco hubo una relación cercana fuera del ámbito profesional.