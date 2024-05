Kathy Salosny reveló por qué se alejó de la televisión: “Me sacaron, yo nunca me salí”

En una reciente y reveladora entrevista con The Clinic, la reconocida presentadora de televisión, Kathy Salosny, rompió el silencio sobre su prolongada ausencia de la pantalla chica. La animadora, quien fuera un rostro habitual en la televisión chilena, declaró con franqueza: “Me sacaron de la tele, yo nunca me salí”, dejando claro que su retiro no fue una decisión personal sino forzada por las circunstancias.

PUBLICIDAD

A lo largo de su carrera, Salosny ha sido una figura emblemática de la televisión chilena, destacándose en programas matutinos como “Mucho Gusto” de Mega. Sin embargo, en los últimos años, su presencia en la televisión fue notoria y sorprendió a los televidentes. En conversación con el medio aseguró que su distancia de la TV no se debió a una decisión propia, sino a una fuerza mayor.

“La televisión como oficio es maravillosa, yo amo la televisión. Amo mi oficio, siempre fui enamorada de mi oficio, de mi carrera”, afirmó con nostalgia. “Siempre me han sacado de la tele, yo nunca me salí de la tele”, reiteró, subrayando que su salida no fue voluntaria.

Salosny recordó que solo en una ocasión, a los 30 años, decidió alejarse temporalmente de la televisión para dedicarse a estudiar teatro. Pero su regreso al medio no fue sencillo. “Hicimos un matinal con Guillermo Vivado y Felipe Izquierdo en Chilevisión. Finalmente, ¿quién se quedó en la conducción de las conversaciones interesantes, serias, profundas, en los temas políticos, sociales? Lo dejaron solo con Guillermo y a mí me dejaron como el gomero, como la planta de adorno. Y a mí esas cosas ya me violentaban”, confesó, evidenciando la frustración que sentía al ser marginada de roles significativos.

Su despido de Mucho Gusto

Además, abordó su salida de “Mucho Gusto”, la que fue especialmente dolorosa. Según Salosny, fue una decisión del productor del programa. “(Me dolió) por cómo sentí que me fueron menoscabando en la autoestima, en mi rol como en un espacio donde estábamos los dos tomados de la mano con Lucho (Jara). Sentí que me fueron aislando, me fueron quitando el piso. Y cuando a ti en el escenario te sueltan la mano tus colegas, tu equipo, caes al precipicio nomás. Es súper fuerte”, relató, describiendo el impacto emocional que tuvo su desvinculación.

Actualmente, Kathy Salosny está enfocada en un nuevo desafío: su candidatura como alcaldesa de Algarrobo. A pesar de este nuevo rumbo en su carrera, la animadora admite que sus años en la televisión fueron significativos y le dejaron huellas profundas.