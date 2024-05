“Me parece triste...”: Matías Oviedo se pronuncia sobre remake de ‘El Señor de la Querencia’ y criticó a TVN

Matías Oviedo, reconocido actor chileno, no ha dejado pasar desapercibido el anuncio del remake de la exitosa teleserie El Señor de la Querencia, esta vez de la mano de Mega.

En una entrevista con La Cuarta, Oviedo expresó su opinión al respecto, especialmente en relación a TVN, canal donde se emitió la versión original en 2005.

“Me parece triste que se deshagan de sus teleseries emblemáticas, porque en algún momento TVN fue la cuna de las teleseries y es triste que llegue el punto en que tengan que venderlas incluso”, señaló el actor.

Sin embargo, Oviedo también destacó la importancia de realizar remakes, considerando que es una práctica común en la industria. En este sentido, elogiando el trabajo de Gabriel Cañas, quien estará a cargo del protagónico en esta nueva versión de El Señor de la Querencia.

“Va a quedar buena”

“No me cabe duda de que va a quedar buena, siendo que Gabriel Cañas va a ser el Señor de La Querencia. Es un tremendo actor, así que yo no tengo por qué tener problemas y tampoco me parece mal”, afirmó Oviedo.

El actor también recordó su participación en la teleserie original, destacando el desafío que significó para él. “Fue mi primera teleserie nocturna y me tocó hacer un personaje que era súper lindo, así que tengo súper buenos recuerdos de esa época”, comentó.

Por otro lado, Oviedo reconoció que las grabaciones de El Señor de la Querencia fueron intensas debido al nivel de violencia de algunas escenas. “La gente quedaba media cargada con ese nivel de violencia, y grabar escenas violentas todo el día también es fuerte”, concluyó el actor.

En medio de la polémica generada por la venta de las teleseries emblemáticas de TVN, Matías Oviedo apuesta por el éxito del remake de El Señor de la Querencia y confía en el talento de Gabriel Cañas para llevar adelante este nuevo proyecto televisivo.