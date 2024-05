Cristian Castro vuelve a fracasar en el amor

Tras idas y vueltas de rumores por parte de la prensa con respecto a un posible ruptura amorosa entre Cristian Castro y Mariela Sánchez, finalmente este lunes 20 de mayo, la empresaria argentina confirmó en sus redes sociales que terminó el noviazgo con el famoso intérprete mexicano.

“Quiero expresar públicamente el dolor y el arrepentimiento que siento por lo sucedido”, expresó la mujer, quien además pidió disculpas al artista luego que se viralizaron unos polémicos audios donde ella insultaba y los trataba de “sucio”.

Cristian Castro y Mariela Sánchez Cristian Castro y Mariela Sánchez. (Instagram @cristiacastro / @sanchez.mariela)

2024 turbulento

No es la primera vez que la pareja termina su relación, luego que en el pasado mes de febrero en México, Cristian Castro habría protagonizado un ataque de celos que los alejaría sentimentalmente para que a los pocos días, comenzara otra relación con la abogada Ingrid Wagner.

Sin embargo, a principio de este mayo, Castro confirmó la reconciliación en sus redes sociales al escribir la frase “No voy a perderte más”, misma que respondió Sánchez con: “Siempre estoy para tu corazón. Te amo”.

En un par de semana, la situación dio un giro brusco tras la filtración de los audios, por lo que además de confirmar la nueva separación, la empresaria intentó remediar sus dichos al disculparse con su ahora, ex pareja.

“Entré en el submundo de las redes a dialogar con personas que quizás no han sido tan queridas como yo. Y, en un estado de ira, dije cosas horribles de la persona que siento, en lo más profundo de mi alma, que era un gran amor. Perdón, Cristian”, explicó Mariela sobre su error, agregando que “ Cristian escuchó todos los audios y finalmente llegamos al final de la relación. Era insostenible ”.

Comunicado completo de Mariela Sánchez, tras su ruptura sentimental con Cristian Castro. Historia Instagram: @sanchez.mariela

Contenido de los audios

El audio fue bastante crítico y determinante contra Cristian Castro, y estos se habrían generado luego de la primera separación.

“Es un gordo, sucio. Yo creo que Cristian me odia, me detesta, me aborrece porque sabe que yo tengo muchas relaciones y que yo me muevo en el ambiente y que puedo salir con cualquier tipo importante. Él está bien cuando él domina la situación y cuando tiene minas (chicas) feas al lado, gordas... ahora, cuando tiene una mina que la mira todo el mundo, a él le agarra mucha inseguridad y ahí es donde empieza a tratarte mal”, se expresó sobre Cristian Castro, Mariela Sánchez.