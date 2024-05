El peso que carga Melissa Joan Hart: Siente culpa por haber llevado a Britney a su primer club

En una entrevista reciente, la actriz Melissa Joan Hart reveló su remordimiento por haber llevado a Britney Spears a su primer club nocturno. Estas declaraciones surgieron mientras Hart recordaba la estrecha amistad que tuvo con la Princesa del Pop. Su vínculo se originó en el set del video musical de “(You Drive Me) Crazy”, donde las dos trabajaron juntas. Hart, conocida por sus exitosas series Clarissa lo explica todo y Sabrina, la Bruja Adolescente, conoció a Spears en 1999, cuando la cantante tenía apenas 17 años.

“(You Drive Me) Crazy” fue uno de los sencillos principales del álbum debut de Spears, Baby One More Time, y también formó parte de la banda sonora de la película Drive Me Crazy, protagonizada por Hart y Adrian Grenier. Tras el rodaje y la promoción del videoclip, ambas artistas comenzaron a forjar una amistad. “Britney y yo hicimos mucha prensa juntas. Nos divertimos mucho durante ese tiempo”.

Melissa Joan Hart reflexionó sobre su vínculo con Britney Spears

Melissa relató que le encantaba salir a bailar y que siempre sabía ser responsable, sabiendo cuándo detenerse. Sin embargo, reconoció que Spears, al ser menor de edad y nueva en ese tipo de ambiente, estaba más vulnerable. “Ella era menor de edad y joven, pero en ese entonces yo pensaba, ‘Vamos a salir y solo nos divertiremos’”, rememoró Hart. Con el tiempo, Hart ha reflexionado sobre ese momento y siente una gran responsabilidad por haber introducido a Spears a ese mundo.

Hicieron mucha prensa juntas (Agencias)

“Me siento realmente culpable por eso hasta hoy, porque debería haberlo sabido, siendo como una hermana mayor para ella”, confesó. La vida de Spears tomó un rumbo complicado mientras su fama crecía, siendo captada frecuentemente en fiestas a principios de los 2000. En 2008, fue puesta bajo la tutela de su padre, Jamie Spears, tras una serie de problemas de salud mental.

Fueron muy amigas (Agencias)

Fue solo en noviembre de 2021 que un juez puso fin a la medida, después de años de campañas en redes sociales por seguidores de la intérprete en el movimiento #FreeBritney. Melissa Joan Hart continúa su carrera en la actuación y producción. Su proyecto más reciente es la película de Lifetime, The Bad Guardian, inspirada en parte por las historias de Spears y Wendy Williams, otra celebridad que ha enfrentado una situación de tutela. En esta película, Hart interpreta a una mujer que intenta rescatar a su padre de una tutora corrupta. The Bad Guardian se estrenó el 18 de mayo en Lifetime.