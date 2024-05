El rechazo que vivieron hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula de parte de un youtuber

Aracely Arámbula se ha encargado de mantener a Miguel y Daniel, los hijos que tuvo junto a Luis Miguel, alejados del medio del espectáculo por lo que poco se conoce sobre sus vidas y sus rostros no han sido captados desde que eran unos niños.

La actriz ha preferido mantener su privacidad resguardada al ser hijos de uno de los cantantes latinos más importantes y de esta manera evitar el acoso de la prensa. Sin embargo, los jóvenes al igual que otros, han llevado sus vidas lo más normal posible sin varios los artistas a los que siguen sus carreras.

Así ha quedado claro, luego que el youtuber Fede Vigevani, quien se encuentra dentro de los más populares del momento, contara en entrevista con Yordi Rosado cómo fue el momento en que los hijos del ‘Sol de México’ intentaron conocerlo.

El rechazo que vivieron hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula

Fede Vigevani, creador de contenido, relató que Miguel y Daniel intentaron conocerlo hace un tiempo atrás, para tomarse una foto con él, pero este los rechazó sin saber quienes eran y tuvo un motivo para negarse.

El youtuber uruguayo, de 29 años, ha logrado contar con al menos 50 millones de suscriptores en YouTube, gracias al contenido de terror que ha creado en los últimos años, se ha vuelto muy popular en los últimos años motivo que ha atraído a su público entre ellos a Daniel y Miguel, hijos de la actriz Aracely Arámbula.

Sobre el momento en el que estos intentaron conocerlo, mencionó que se encontraba en un lugar secreto de Acapulco grabando material para sus redes cuando los adolescentes llegaron tocando su puerta pero los tuvo que rechazar para no frenar las grabaciones.

En ese momento no sabía que se trataba de los hijos del cantante, aunque dejó claro que de saberlo, tampoco los hubiera recibido pues no los trataría diferente solo por ser hijos del famoso, pese a que es uno de sus grandes ídolos.

“Me enteré en el momento, pero como que no caí, después me enteré que eran los hijos de Luis Miguel que estaban afuera y después me puse a pensar ‘wow’ y tampoco hay que tratar diferente a la gente por ser hijo de alguien, pero soy muy fan de Luis Miguel”, relató.

Sobre aquel momento reconoce que no sabe cómo los pequeños que tenían en ese momento tendrían 13 y 11 años respectivamente, lograron dar con su paradero y acercarse debido a que era en medio de la pandemia de Covid-19.

Por si fuera poco, mencionó que estuvo en conversaciones con Arámbula más adelante para trabajar en un proyecto juntos, sin embargo, no conoció a los jóvenes.

“Luego hablé con Aracely Arámbula porque quería hacer un proyecto, me pidió ayuda, me quería entrevistar y al final no se dio. Nunca los conocí (a los hijos de Luis Miguel), capaz y ya crecieron y ya no son fans”, agregó.