¿Estaba arreglada?: seguidores de “¿Ganar o Servir?” criticaron prueba de eliminación que dejó a Coca Mendoza fuera del reality

Durante la noche de este domingo se llevó a cabo el segundo duelo de eliminación de “¿Ganar o Servir?”, el cual dejó a Coca Mendoza fuera del reality de Canal 13.

Cabe recordar que el exfutbolista de Colo Colo tuvo que enfrentarse al exjugador de “Gran Hermano” en una competencia de fuerza y destreza.

Eso sí, minutos antes de que comience la prueba eran cuatro los participantes que estaban en riesgo de abandonar la casona, entre ellos también se encontraban Mariela Sotomayor y Botota Fox. Sin embargo, antes de salir al arena de juego, se les dio a escoger una de cuatro tarjetas y la periodista con el transformista lograron encontrar la llave que abría la reja, salvándose del proceso.

Es por eso que Raimundo se enfrentó contra Coca, siendo el primero que el obtuvo la mayor ventaja a solamente unos minutos de comenzar el duelo.

La opinión de los televidentes

Aunque este hecho fue cuestionado por los televidentes, puesto que se veía una desventaja abismal entre ambos y, según los seguidores del reality, se notaba que la prueba estaba pensaba para que Cerda fuera el ganador y así eliminar a Mendoza por no “generar contenido”.

“Esa prueba no la hacía la Mariela o la Botota ni cagando. Se nota poco lo arreglado que esta el reality... Sobretodo cuando el Coca había perdido una prueba de fuerza”; “Lo pautado del reality es notorio por que en una prueba así ni cagando rinde era si o si un enfrentamiento entre Rai y Coca, porque Botota tampoco hubiese rendido”; “Canal 13 mala onda, se noto mucho que se quisieron cagar al Coca Mendoza, esa prueba no era ni para la Mariela ni para la Botota es muy evidente el arreglo”; “Debieron hacer una prueba más equitativa para ambos participantes, si el Rai pasa haciendo pesas po wn y Coca es flaquito pero super ágil, injusta la wea coca seco para la edad que tiene. me da pena”, expresaron algunos cibernautas a través de X.

Asimismo, los usuarios de la red hicieron hincapié en que el exdefensa de Colo Colo tuvo que competir con una grave lesión por lo que era bastante difícil dar el 100% en el duelo.

