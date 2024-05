“Habla con la papa en la boca”: Camila Recabarren reveló motivo por el cuál no soporta a Raimundo Cerda

Durante el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?” se reveló el verdadero motivo por el cuál Camila Recabarren no puede soportar a Raimundo Cerda.

PUBLICIDAD

Todo comenzó cuando Gala Caldirola, el interés romántico del exGran Hermano, habló con Blue Mary sobre los comentarios mala onda que les lanzó la exMiss Chile mientras estaban regaloneando.

“Le pregunté (a Camila) por qué la mala onda con Rai, y me respondió: ‘Porque habla con la papa en la boca’. Es una respuesta rara, como crear mala onda por nada”, sostuvo Gala.

“En las cosas de ellas no me meto”, respondió Blue Mary, amiga de Recabarren.

Más tarde, mientras los sirvientes cenaban, la exlocutora radial volvió a referirse a este tema, confesando que “Rai me cae súper bien, mino y todo lo que quieras, pero no soporto su papa en la boca. Es una h… que me enferma”.

Por su parte, el protagonista de esta historia dio su versión de lo ocurrido con Camila: “Yo pensaba que he conocido a personas resentidas, pero ella es la más resentida que hay en el mundo. Si le caigo así de mal por cómo hablo, no lo puedo creer”, afirmó el joven.

Los conflictos de Camila

Aunque ese no fue la única polémica que estuvo involucrada Recabarren en la más reciente transmisión del reality de Canal 13, puesto que también protagonizó enfrentamientos con Mariela Sotomayor y Botota Fox.

PUBLICIDAD

El primer momento con la periodista se dio mientras todos estaban entrenando en el patio, en donde la exMiss Chile le dio un grito de ánimo a su enemiga y ella reaccionó: “Para tu h… en serio. No tengo por qué aguantar tus insultos desde temprano en la mañana. ¡Déjame en paz!”, respondió.

“Jamás”, respondió la modelo.

Luego, la exMaldita Moda se quejó con Pangal Andrade de la forma en que la molesta Camila. “Lo único que quiere es sobrevivir en este reality a través mío”, sostuvo, pero entonces Blue Mary la interrumpió.

“Es fácil hacerse la víctima después de que uno ha dicho cosas terribles. Te vas a tener que hacer cargo de cada una de tus palabras afuera. Después te quiero ver cómo vas a estar llorando afuera”, le dijo la exlocutora.

“¡Uy, qué miedo, mira cómo estoy llorando! No me voy a bajar al nivel de estas ordinarias. Soy una h… trabajadora, no has trabajado nunca en la tele, no tienes idea de lo que estás haciendo”, contestó Mariela.

En tanto se desarrollaba la otra pelea, Camila aprovechó que todos estaban afuera y le botó el maquillaje a Botota. Le avisaron al transformista y éste fue a recogerlo sin pelear. Enfadada, Mariela fue a contarle a todos lo ocurrido en la habitación de los Señores.

“Ella no tiene pantalla y no tiene ningún brillo si no pelea con alguien, porque es una mina sin talento”, reclamó Mariela sobre Recabarren, y Luis Mateucci la interrumpió. “Es culpa de las dos, las dos se atacan, se matan y se dicen de todo las dos. Caen bajo todos a la hora de pelear”, indicó Mateucci.

Luego, Blue Mary siguió peleando con Mariela en la otra habitación. “Te encanta provocar, decir cosas de más, y después hacerte la víctima. Eres cara de r…, enferma de tóxica. Yo no necesito sacarte la carrera y ponértela sobre la mesa”, le manifestó la conductora radial.

“Lo que te falta no es una carrera, sino educación. ¡Qué ordinaria, qué atroz!”, respondió la periodista.

Tras las palabras de Mariela, Poeta comentó que le llama la atención que siempre use argumentos clasistas para pelear. “No es primera vez que saca lo de la educación”, sostuvo.