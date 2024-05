Mariela Sotomayor y sus diferencias con Camila Recabarren y Blue Mary: “O no les caigo bien o un problema tienen conmigo”

Aunque califica de positiva su experiencia dentro del encierro de “¿Ganar o servir?”, el que incluso la tiene más que motivada de participar en un futuro proyecto en este formato televisivo, la periodista de farándula Mariela Sotomayor aseguró este lunes que sus mediáticas peleas en pantalla con Camila Recabarren y Blue Mary nacen de la mala onda que ambas figuras le tendrían porque “no les caigo bien o algún problema tienen conmigo”.

PUBLICIDAD

La creencia de Sotomayor, de una animadversión de la exMiss Chile y la otrora locutora radial por problemas que vienen de afuera del espacio de telerrealidad, la sustenta al sincerar en hoyxhoy.cl que la actividad del reality donde se originó el primer encontrón con ambas, no dice relación con la buena convivencia que tuvieron al ingresar al programa de Canal 13.

Las peleas de Mariela en “¿Ganar o servir?”

“Desde un inicio tuvimos una muy buena relación, tanto con Faloon (Larraguibel) como con Camila y con Blue Mary. Nos reímos mucho, tiramos mucho la talla, nos emocionamos, conversamos cosas personales, pero siento que todo cambió en un momento muy puntual”, dice la periodista de la actividad donde se les enseñó a ordeñar a una vaca, instancia en la que tanto Recabarren como la locutora radial acusaron maltrato animal.

Opens in new window Mariela Sotomayor y Camila Recabarren. Fuente: Captura de pantalla del programa "¿Ganar o servir?", de Canal 13.

“Ahí explotó todo y la verdad es que creo que en ese momento pude ver la verdadera animadversión que tenían estas personas conmigo”, afirmó Mariela, una convencida que el odio que le tienen Camila y Blue Mary viene de antes de entrar al encierro.

“Yo simplemente seguí una actividad con mucho respeto por las personas que iban a hacerlo (...) y en un minuto Blue Mary se pone a llorar porque van a ordeñar la vaca y yo trato de explicarle que ordeñar una vaca que tiene leche no es nada que vaya en contra de la salud del animal. Yo amo mucho a los animales y a las vacas las amo mucho, porque mi papá es un hombre del mundo lechero, pero ella lo sintió como un ataque. Me dijo: ‘Es que tú no me estás respetando’, y yo le dije: ‘Yo no quiero que tú llores, te estoy explicando lo que está pasando para que no llores de manera injustificada porque aquí no se le está haciendo ningún daño al animal’. Ahí, cuando traté de consolarla y de tratar de explicarle la situación, ella tuvo una postura negativa hacia mí y yo dije no, esto no es normal”, relató.

Me encantaría (entrar a otro reality), porque creo que soy una persona que es capaz de demostrarse como es y también de sacar cosas muy buenas de otros — Mariela Sotomayor

“Con Camila pasó lo mismo en esa actividad. Ella comenzó a cuestionar a la persona que estaba ahí, a decirle que por qué le ponía aros, no sé qué. Yo le dije que tenía que ver con la salud del animal, en el distintivo que le ponen en sus orejas, aparece su edad, quiénes son sus papás, si tienen alguna enfermedad (...) pero ella siguió insistiendo de manera irrespetuosa con la persona que estaba ahí. Yo hice caras frente a la cámara, que es algo que siempre he hecho, y ella se enojó e inmediatamente vi sus ojos y su cara de odio. Ahí dije no, esta cuestión no puede ser por esto. La cuestión no es la vaca. Yo realmente no les caigo bien o algún problema tienen conmigo”, agregó.

Contra los prejuicios de Recabarren y Blue Mary

“No es primera vez que las personas bajo un prejuicio intentan juzgarme por el trabajo que he hecho. Cuando estudié periodismo yo pretendía trabajar en espacios donde yo pudiera servir a la comunidad, lo que yo quería era trabajar, por ejemplo, en el ‘Informe Especial’, yo quería trabajar investigando de estas redes de narcotraficantes, de personas que delinquían, tratando de llevar un poco la justicia (...) pero la vida me llevó por un camino diferente que fue el de la farándula y yo traté de hacerlo de la manera más profesional posible”, se defendió.

PUBLICIDAD

“Pero creo que el hecho de que una persona quiera tratar de cobrar venganza con una persona que trabajó en este tipo de rubro a partir de todo lo que dijeron entonces fue muy injusto. Yo no soy responsable de las cosas que se dijeron de ella (Recabarren) y menos soy responsable de las decisiones que ella tomó y que comunicó de forma mediática”, puntualizó la periodista, quien de todos modos entiende que ambas hayan aprovechado esa instancia televisiva para atacarla constantemente.

“Es comprensible que se hayan querido tomar de eso para querer atacarme, pero no lo justifico. No lo defiendo, no lo apruebo y lo rechazo. Me voy a defender hasta el final de ellas”, aseguró la comunicadora, quien no se intimida con la situación y avisa que, de tener otra opción de ingresar a un reality, no dudaría en postularse.

“Me encantaría porque creo que soy una persona que es capaz de demostrarse como es, y también de sacar cosas muy buenas de otros”, finalizó.