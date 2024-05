¿Nos están mintiendo? Fans exponen a Nodal y Cazzu: revelan la verdadera razón de su distanciamiento

Desde hace varias semanas, Christian Nodal y Cazzu han enfrentado una serie de rumores que apuntarían a una posible crisis y hasta separación en la que sería una de las parejas más seguidas de los últimos años.

A principios de este año, la pareja presumía el que sería uno de los mejores momentos de sus vidas con la llegada de su primera hija, Inti, en septiembre de 2023, compartiendo fotografías de su faceta como padres y gritando su amor a través de diversas publicaciones en redes sociales que los convirtió en una de las parejas más sólidas del espectáculo, por lo menos hasta ahora.

Cazzu y Nodal con su hija Inti (Foto: Instagram @nodal)

Las pistas que delatarían la ‘separación’ de Christian Nodal y Cazzu

Todo comenzó a principios de abril cuando diversos medios de comunicación anunciaron que Nodal se habría mudado a Miami, dejando su hogar con Cazzu en Argentina. Esto unos días después fue desmentido por la pareja compartiendo fotos juntos desde la famosa ‘ciudad del sol’, pero esto solo sería la punta del iceberg.

Luego de postear esas fotos junto a su hija en Miami y compartir una tierna imagen con looks coordinados en color rojo, la pareja comenzó a distanciarse, y tal parece que todo habría sucedido luego de su regreso de París, donde no solo grabaron nueva música, también acudieron con imponentes looks a la Semana de la Moda.

Desde entonces, Nodal se ha enfocado en su gira de conciertos ‘Pa’l Cora’ que recorrerá diversas partes del mundo, incluyendo Europa y su presentación en ‘Summer of Mexicana’ organizado por Tequila Don Julio, que provocó una ola de especulaciones tras posar junto a la cantante Estevie lo que para los fans se trató de un posible nuevo romance.

Nodal y Estevie Instagram: @nodallatam (Instagram: @nodallatam)

Esto no es todo, pues recientemente, el sonorense alarmó a todos cuando borró absolutamente todas las publicaciones de sus redes sociales, incluyendo las que tenía con su familia, lo que a muchos recordó cuando anunció su separación de Belinda.

Mientras tanto, Cazzu fue captada sola en el Movistar Arena de Buenos Aires, además, el cantante no felicitó a la argentina en el día de las madres, que si bien no se celebra el mismo día en Argentina que en México, para muchos fue una importante ‘omisión’, además de que Nodal no acudió al gran regreso a los escenarios de ‘La Jefa del Trap’ y ella alarmó a todos con una extraña publicación en ‘X’.

Cazzu Twitter: @cazzuoficial (Twitter: @cazzuoficial)

La verdad del distanciamiento de Nodal y Cazzu

Tras una serie de misteriosas acciones, los fans de Christian Nodal y Cazzu pusieron en duda, si esto de verdad se trataba de una separación de los cantantes o había algo más que estuvieran ocultando, desatando una serie de teorías alrededor.

Esta es la razón por la que los fans han llegado a la conclusión de que Nodal y Cazzu no están separados, sino que podría tratarse de una estrategia publicitaria por sus nuevos proyectos musicales, algo que para muchos suena lógico, pues mientras el originario de Caborca se encuentra de gira, ella estaría a punto de lanzar nueva música, regresando a los escenarios con un atuendo de la Virgen de Guadalupe, además de que no encontraron un verdadero indicio de ruptura.